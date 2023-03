Ipersonnia, il film con Stefano Accorsi porta un set da fantascienza sul lago Brasimone

Stefano Accorsi, a sinistra, sul set di ’Ipersonnia’ al lago Brasimone

Camugnano (Bologna), 5 marzo 2023 – “Ambientato in un vicino futuro". Ma anche in una vicina geografia, il che rende tutto così possibile. E’ proprio così: guardandolo nelle prime scene del film "Ipersonnia" diretto da Alberto Mascia, anche sceneggiatore con Enrico Saccà, il Centro Ricerche Brasimone dell’Enea che si trova nel comune sulle sponde del lago Brasimone, appare davvero perfetto per rappresentare l’esterno di un carcere dentro il quale i detenuti sono tenuti in stato di sonno, mentre gli interni sono girati all’Enea Casaccia di Roma.

E il dottore che lì lavora, senza immaginare che un destino tanto distopico potrebbe coinvolgerlo, è uno Stefano Accorsi che in certi luoghi immaginiamo possa avere trascorso un po’ d’infanzia, come tanti bolognesi. Accorsi è protagonista di questo film di genere così poco praticato nella nostra cinematografia, girato nei luoghi appenninici tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, che in questi giorni si può vedere su Prime, dopo essere stato proiettato nelle sale e ancor prima alla quarantesima edizione del festival del cinema di Torino: di qualche giorno fa la notizia che la casa di produzione Ascent Film l’ha candidato ai David di Donatello 2023.

Il tema è molto interessante, e purtroppo se si pensa a come va il mondo, nemmeno così improbabile, perché racconta un’Italia dove il problema delle carceri sovraffollate è stato risolto con una tecnica chiamata "ipersonnia": i detenuti vengono addormentati e "conservati" in capsule. Hanno diritto solo a brevi risvegli periodici, durante i quali lo psicologo David Damiani, che è proprio Accorsi, deve controllare il loro stato di salute. Il carcere, all’esterno, ha le sembianze dell’imponente centro ricerche (varie scene vedono Accorsi fare footing nella natura), una struttura costruita negli anni ’60 come centro del Comitato Nazionale per l’Energia Nucleare con l’obiettivo di insediarvi il reattore sperimentale denominato Pro (Progetto Reattore Organico), progetto in seguito abbandonato, dopo il referendum del 1987. Si tratta oggi di uno dei maggiori centri di ricerca a livello nazionale e internazionale, in fatto di sistemi energetici innovativi nell’ambito di green technologies e la sua peculiarità paesaggistica è quella di trovarsi sul lago artificiale del Brasimone, costruito sull’Appennino bolognese lungo il torrente omonimo agli inizi del Novecento.

Un luogo suggestivo, anche visitabile, che negli anni scorsi è entrato a far parte della programmazione di "Lagolandia-Villeggiatura contemporanea", una manifestazione che recupera zone del nostro Appennino per un’idea di gita-vacanza alla scoperta di luoghi speciali vicini a noi ma poco conosciuti, abbinandoli anche ad attività di ricerca botanica o a camminate e spettacoli teatrali. E, come ricorda l’ingegnere Mirko Farini, a capo del centro ricerca del Brasimone, anche i Manetti Bros, per il Diabolik due, sono ricorsi agli spazi interni del Centro per realizzare il laboratorio segreto del Re del Crimine.