Lucio Dalla e Bologna, l’omaggio sul nostro podcast. "Simbolo della città"

Gianni Morandi e l'amico Lucio Dalla

Cesare Cremonini e il viaggio ‘on the road’ in America: “Qui sto registrando nuova musica”

Bologna, 27 febbraio 2023 – “Lucio era Bologna, è Bologna. Bologna è il Carlino e Lucio e il Carlino sono facce di una Bologna che solo i distratti o viaggiatori credono non esistere più". Basta questo per capire cosa ci sia dietro all ’omaggio allo storico cantautore bolognese che inizia oggi e andrà avanti in settimana. In occasione di ’Ciao - Rassegna Lucio Dalla’, che celebra gli ottanta anni dalla nascita, il nostro podcast ’Il Resto di Bologna’ affronterà tutti gli aspetti della carriera e della vitta dell’autore di ’Piazza Grande’ e di tanti altri capolavori della musica italiana.

Si comincia oggi, con un podcast in cui il vice direttore del Carlino, Valerio Baroncini, ripercorre le tappe del successo di Dalla: "Musicista, poeta, maestro di vita, come disvela la tomba al cimitero della Certosa, Lucio ha scritto le pagine della nostra vita, ne ha costruito i suoni e le emozioni, ha creato corridoi umanitari, ha lenito solitudini, ha colorato con il suo animo giocoso e bambino di saltimbanco momenti bui, ha saputo dare voce alla sofferenza e all’euforia ".

Oltre ad aneddoti e curiosità, interverranno anche le star della nostra città che l’hanno conosciuto da vicino, come Gianni Morandi, Cesare Cremonini e Luca Carboni. Il giorno seguente, martedì, tutti i dettagli del Premio Speciale nel nome di Lucio, che sarà assegnato ai cantanti vincitori in varie categorie e che sarà presentato giovedì 2 marzo in una serata-evento al Teatro delle Celebrazioni. Uno spettacolo ricco di musica, nuove idee e nuovi progetti, che diverrà a Bologna l’appuntamento fisso con l’innovazione musicale (biglietti su vivaticket.it ).

Il contest Ballerino Dalla si annuncia combattuto, tra i cantanti in gara – nelle varie categorie – ci sono Mara Sattei, Ariete, i Verdena, Nu Genea, Colapesce e Dimartino, Salmo e Tananai. Alcuni di questi saranno i protagonisti dei podcast di mercoledì e giovedì: nelle loro interviste racconteranno come nasce la loro musica e come si rapportano con il pubblico, oltre ad aneddoti e curiosità. Il tutto, sempre senza dimenticare il grande Lucio.

Infine a chiudere la settimana de ’il Resto di Bologna’ (ascoltabile sul nostro sito ma anche sulle principali piattaforme di podcast), venerdì 3, una divertente intervista con il sosia di Lucio Dalla, al secolo Vito D’Eri. Un sodalizio davvero unico, quello tra i due, che si conoscevano: lo stesso Lucio raccontava – scherzando – come Vito lo sostituisse ogni tanti ai concerti, cantando in playback, mentre lui andava a vedere la Virtus, la squadra di basket di cui era tifoso.