Bologna, 3 febbraio 2019 - Sono 160 le persone sfollate tra Bologna, Argelato e Castel Maggiore per l'alluvione del Bolognese. Ieri, all’ora di pranzo, il Reno ha rotto gli argini a Castel Maggiore: cinquanta metri, per due di altezza, sono crollati, spinti dalla forza del Reno. Una marea d’acqua, pari a 2 milioni di metri cubi, per cinque ore, ha travolto tutto quello che incontrava sul suo tragitto. In mattinata gli allagamenti anche in città, a Borgo Panigale e al Navile: il Reno è esondato riempiendo le case costruite a ridosso dell’argine fino al primo piano.

Oggi la situazione più critica si registra ad Argelato (video): l'acqua si è ritirata riversandosi sulle campagne. I pochi abitanti dei casolari rurali sono in sicurezza mentre a Castel Maggiore parte degli sfollati, che hanno trascorso la notte all'hotel Nettuno, è potuta rientrare a casa. Sono stati messi a punto servizi antisciacallaggio, per vigilare che le abitazioni evacuate non venissero pure saccheggiate.

"La situazione degli allagamenti ad Argelato è ancora importantissima, tante case e tante zone sono ancora sott'acqua - è l'appello del sindaco, Claudia Muzic (video) -. Abbiamo bisogno di più forze, mezzi e uomini". Oltre agli

allagamenti, nella notte e nella prima mattinata si sono verificati in paese anche blackout elettrici. I sindaci di Argelato e Castel Maggiore hanno già chiesto lo stato di calamità.

Sul posto anche il prefetto, Patrizia Impresa, per un sopralluogo.

In seguito alla piena del Reno risulta al momento ancora chiusa la Trasversale di pianura in alcuni tratti. Sono state invece riaperte la Nuova Galliera e la Centese. È l'aggiornamento della Città metropolitana di Bologna sulle strade provinciali interessate dalla piena. Il bollettino raccomanda anche di prestare attenzione alle buche che si sono create nelle strade a causa degli allagamenti.

In Emilia "dal punto di vista degli allagamenti la situazione è in risoluzione", la breccia sul Reno "è stata chiusa, l'acqua sta defluendo lentamente", ma rimangono "aree allagate abbastanza ampie" e ora "deve iniziare il percorso di assistenza ai cittadini che rientrano nelle case man mano che esce l'acqua", aggiorna Maurizio Mainetti, direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile.

Al lavoro sull’emergenza, ieri, sono stati circa 400 operatori, tra vigili del fuoco, forze dell’ordine, polizia municipale, volontari di protezione civile e operatori del 118, dietro la direzione del Centro coordinamento soccorsi della Prefettura, operativo per tutta la giornata di ieri e per tutta la notte. Il Genio Ferrovieri dell’Esercito è stato mandato ieri pomeriggio a Castel Maggiore e ha iniziato i lavori per il ripristino dell’argine.

L'allarme di Coldiretti

"Sono finiti sott'acqua centinaia di ettari di coltivazioni seminati a grano" e "risultano invasi dal fango anche terreni preparati per le bietole e il mais con l'esondazione del fiume Reno in Emilia", è l'allarme lanciato da Coldiretti che sottolinea come l'ondata di maltempo ha colpito l'agricoltura "lungo tutta la penisola, dalla Toscana alla Campania". I danni nelle campagne potrebbero "arrivare a milioni di euro".

Anche se è ancora presto per un valutazione esatta dei danni – afferma Coldiretti Bologna – da un primo esame sono stati colpiti oltre 200 ettari di terreno agricolo coltivato soprattutto a seminativo ed è stata allagata anche la cantina sociale di Argelato. Sott’acqua in campagna è finito il grano già seminato e c’è il rischio che l’intero raccolto di un anno vada perduto per decine di aziende. Se l’acqua non defluisce in fretta – informa Coldiretti provinciale – le radici delle piantine di grano soffocheranno. A rischio anche le semine primaverili di mais e barbabietole – aggiunge l’organizzazione dei coltivatori – in quanto i terreni erano già stati preparati e l’alluvione ha distribuito sui campi fango frammisto a rami, sassi e rifiuti che renderanno il terreno inutilizzabile nell’immediato futuro".

La nuova allerta meteo

Per la giornata di domani cala l'allerta meteo, da rossa, ad arancione o gialla, in Emilia Romagna. Secondo l'ultimo bollettino di Arpae e Regione, dalla mezzanotte del 4 febbraio a quella del 5 febbraio è prevista allerta arancione per criticità idraulica nella pianura emiliana orientale e sulla costa ferrarese dovuta al lento esaurimento delle piene in atto; criticità 'arancione' idrogeologica nei bacini emiliani dovuta alla possibilità di innesco di fenomeni franosi. Allerta gialla per criticità idraulica nei bacini emiliani orientali e nella pianura emiliana centrale e per criticità idrogeologica nei bacini romagnoli.

