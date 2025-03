Minacce dei no Vax e indirizzo di casa sui social: Bonaccini in aula

Bologna, 3 marzo 2025 – L’ex presidente della Regione Stefano Bonaccini in aula, questa mattina, come teste: il tema è quello delle minacce dei no Vax e il periodo quello del Covid, nel caso specifico siamo nel dicembre 2021.

Si procede per istigazione a delinquere. Questa mattina, davanti al giudice Anna Fiocchi, pm Stefano Dambruoso, si è svolta l’udienza dibattimentale sul caso delle minacce rivolte all’ex governatore tramite Telegram, sul profilo ‘Basta dittatura-Proteste’. All’interno di questo, in un post creato apposta per questo scopo, cioè condividere indirizzi e contatti privati di politici, sono stati pubblicati l’indirizzo di casa e il numero di cellulare di Bonaccini. Il gruppo conteneva 44mila utenti. “Andatelo a prendere”, incitavano sul profilo del gruppo, che tra le altre cose organizzava manifestazioni no Green pass (e che in quel periodo si era reso protagonista di altre minacce ai danni, tra gli altri, dell'infettivologo Matteo Bassetti).

Le indagini

Non è stato possibile risalire all’autore del post dove sono stati condivisi indirizzo di casa e telefono dell’ex governatore, ma la polizia postale ha individuato l’autore di un altro post, un sessantenne del Bolognese, l’imputato in questo processo. “Non dimenticate il Mortadella (il riferimento in questo caso potrebbe essere a Romano Prodi, ndr) – si legge nel post , è stato lui a fare (dare) il via alla fase finale e c’è il rischio che crepi prima di pagare per le sue colpe. Mi auguro vivamente di vederlo alla gogna in piazza Maggiore a ricevere sputi in faccia con la forca lì accanto. Il problema sarà come smaltire i corpi”.

Nell’udienza preliminare, era stata svolta la perizia psichiatrica e l’imputato era stato dichiarato incapace di intendere e di volere per infermità. Ma la difesa aveva chiesto di procedere comunque nel merito per avere un’assoluzione.

Il caso finisce in tribunale

Ieri Bonaccini (assistito dallo studio legale Vittorio Manes), che aveva presentato denuncia alla Digos di Modena per questo episodio, ha riferito in aula cosa accadde nel periodo in questione. “Mi hanno chiesto conferma delle minacce che ricevetti. Non è la prima volta, già mi era capitato in passato di fare denunce per minacce ricevute da gruppi di no Vax. Era stato pubblicato l’indirizzo di casa su canali Telegram, tra l’altro mi erano venuti anche a trovare a casa, nel 2021. Mi hanno chiesto (stamattina, ndr) di riferire cosa accadde allora. Ho già vinto alcune querele, naturalmente non c’era l’intento di rovinare nessuno ma solo evidenziare come non siano tollerabili minacce di questo tipo. Quel periodo, ricordiamo, spuntava di tutto. Scritte nelle scuole, sui tabelloni, foto con la svastisca. Questa denuncia risale al 2021, eravamo in piena pandemia”, ricorda Bonaccini.

Sono stati sentiti come testi anche rappresentanti della polizia giudiziaria e della polizia postale.

La prossima udienza è stata fissata per il 10 giugno.