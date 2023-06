Morte Flavia Prodi, Santagata: “Lei e Romano una coppia fantastica”

Bologna, 14 giugno 2023 – “Flavia è stata un’amica, una persona di grande curiosità, capace di ritagliarsi un suo punto di vista personale su diversi aspetti, non solo sul Welfare. Lascia un vuoto enorme”. E’ stato a casa del professor Romano Prodi, suo amico di lunghissima data, l’economista Giulio Santagata, fidato consigliere dell’ex premier e ministro nel suo secondo governo, nel 2006. Santagata è accorso dall’amico il giorno dopo la scomparsa di Flavia Franzoni, moglie inseparabile per Prodi. “Flavia era capace di dare indicazioni e idee molto valide, e certamente nel welfare era un punto di riferimento per molti, anche per me che me ne occupo in particolar modo – spiega Santagata -. Aveva un modo unico di guardare le cose”.

Per Santagata è senza dubbio importante, fondamentale il rapporto tra Flavia e Romano. “Lei aveva questa grande attenzione alla lotta alle disuguaglianze, loro due sono sempre stati una coppia fantastica. Nel 1996, alla prima durissima campagna elettorale in vista delle Politiche, loro due riuscivano sempre a ritagliarsi uno spazio per loro, anche durante viaggi lunghi e complicati, come a Palermo. La presenza di Flavia rassicurava tutti. Se sono preoccupato per Romano? Siamo tutti preoccupati, ma credo che anche questa volta troverà il modo per andare avanti”