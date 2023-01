Trovato morto a 36 anni in via Carracci a Bologna: l’allarme dato da una passante

Morto in via Carracci, sul posto oltre agli uomini del 118 anche la Polfer (foto generica)

Bologna, 20 gennaio 2023 – È stata una donna a notare per prima il corpo abbandonato lungo il marciapiede in via Carracci vicino alla stazione e dare l’allarme. Erano circa le 17,30 e la passante ha subito avvertito alcuni militari in servizio per Strade sicure dell’uomo riverso a terra.

È stato dato così l’allarme al 118, che è intervenuto constatando il decesso del giovane. In via Carracci sono intervenuti anche poliziotti della Polfer e la scientifica. Al termine degli accertamenti l’uomo è stato identificato come un trentaseienne romeno.

Dai primi rilievi sembra che la morte sia stata causata da un’overdose, visto che vicino al corpo è stata trovata una siringa.