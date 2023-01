Nicola Zamboni è morto, addio al maestro della materia

Nicola Zamboni nella campagna di Sala Bolognese, dove viveva e lavorava

Sala Bolognese (Bologna), 18 gennaio 2023 – Dopo una breve malattia ieri pomeriggio all’ospedale Maggiore di Bologna è morto l’artista Nicola Zamboni. Scultore che per oltre mezzo secolo è stato protagonista della scena artistica, autore di decine di opere realizzate nei più diversi materiali, docente all’Accademia di Bologna e all’Accademia delle belle arti di Brera. A maggio avrebbe compiuto ottant’anni.

Da quasi un mese era ricoverato nel reparto di terapia intensiva sempre assistito dalla sua compagna di vita e di lavoro Sara Bolzani. Con la quale ha condiviso oltre vent’anni di lavoro artistico, fino all’ultima grande mostra curata da Pietro di Natale nel cortile del Castello estense di Ferrara. Nella biografia essenziale riportata nel suo sito ufficiale sono sintetizzate le tappe principali della sua vita intensa: dopo gli studi e il servizio militare si iscrisse all’Accademia di Belle Arti di Bologna ma, scontento del clima decise di abbandonarla al terzo anno. Nel 1968 si recò in Inghilterra per conoscere Henry Moore che lo ospitò per circa un mese. "Quando tornai a casa iniziai le prime sperimentazioni ispirate alla sua lezione. Abitavo a Zola, in via Dante, e una delle prime opere la realizzai su incarico della sindaca Marta Murotti, nell’attuale parco Respighi", raccontò pochi mesi fa in uno dei suoi frequenti ritorni. Nel 1975 iniziò ad insegnare in Accademia a Bologna come assistente dello scultore Quinto Ghermandi. Dal 1997 al 2004 ha tenuto la cattedra di scultura all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano dove iniziò il sodalizio con Sara Bolzani. Opere pubbliche di Nicola Zamboni sono disseminate sul territorio italiano, soprattutto in Emilia Romagna.

Disegni, bozzetti e sculture si trovano in collezioni private in Italia, Spagna, Vietnam, Germania, Argentina, Cile, Perù, Guinea Equatoriale, Cuba, Messico, Mosca, Creta, Australia, Svezia, Francia e Libia. Due anni fa, su commissione di Comune e Fondazione Marconi, realizzò il busto dello scienziato premio Nobel che è stato collocato nel Santuario del Cristo Redentor sul Monte Corcovado a Rio de Janeiro. Sua è l’urna che contiene le spoglie del beato Giovanni Fornasini. A Bologna, su decine di realizzazioni, spicca il percorso scultoreo in cemento e pietra di Vicenza al parco Pier Paolo Pasolini. Pietro Di Natale, nel gruppo scultoreo intitolato ‘Umanità’ esposto a Ferrara, ha sottolineato "Una straordinaria allegoria della vita e dei tempi antichi e moderni: accanto a cavalieri che combattono in sella a possenti destrieri, figurano alcuni attori dei nostri giorni, emarginati, migranti, profughi, ‘vite di scarto’ che, marciando in silenzio, incarnano gli orrori della guerra e la tragedia delle migrazioni".