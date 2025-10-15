Francesca Albanese spacca anche il centro. Felicori ‘molla’ Conti: "Lista finita". Diaco: "Stare in panchina è dura"

Il caso Albanese continua a mettere zizzania. Da sinistra la vicesindaca Emily Clancy rivendica la scelta ("è una mia proposta, ci credo molto, il suo lavoro va istituzionalmente sostenuto"), sottolineando che l’attacco alla relatrice Onu per i Territori palestinesi occupati, "probabilmente è più violento perché è donna", ma ieri la spaccatura per la cittadinanza onoraria si è spostata al centro. E ha coinvolto anche Isabella Conti, assessora regionale alla Scuola. Tutto nasce da un post di Mauro Felicori, ex assessore alla Cultura di Viale Aldo Moro, ex renziano, oggi presidente del circolo Marco Biagi e, secondo alcuni, pronto a impegnarsi alle prossime Comunali. Un impegno che guarda al centro e alla Rete Civica di Marco Mastacchi che, tra l’altro, ha organizzato un evento ’Orizzonti 2027’ a Palazzo Pepoli Campogrande per il 24 ottobre. Guest Star? Felicori. L’ex assessore, dicevamo, via social ’molla’ Conti, dichiarando chiusa, "senza gloria, l’esperienza della lista ‘Anche tu Conti’ a Bologna", dopo aver già dato l’addio a Italia Viva. Il pomo della discordia è la cittadinanza onoraria ad Albanese votata in Consiglio comunale anche dai ’contiani’ Filippo Diaco e Maria Caterina Manca. Felicori, quindi, critica Conti, passata dalla sfida coraggiosa a Lepore alle primarie, all’ambizione che l’ha portata al "suo percorso regionale di successo con il Pd".

L’ex renziano spiega di essersi sempre aspettato dai ’contiani’ in Consiglio "non dico un voto contrario, ma almeno un’astensione all’anno, come il Carnevale. E invece niente". Parole che non vanno giù a Diaco, consigliere di ’Anche Tu Conti’, che potrebbe anche essere – secondo i rumors – il futuro capolista di una lista centrista (a cui sta lavorando anche Pier Ferdinando Casini) che dovrebbe appoggiare Lepore alle Comunali 2027. "La lista ’Anche tu Conti’ non è nata per fare opposizione interna né per garantire quote di dissenso rituale. È nata per portare idee, competenze e visione" all’interno della coalizione di centrosinistra, dice Diaco.

"Il voto sulla cittadinanza ad Albanese è stato espressione di questa coerenza, non un atto di conformismo. E trovo surreale che si continui a dipingere Albanese come l’incarnazione di tutti i mali del mondo. Quanto alla mia elezione, per cui non ho avuto il sostegno di Felicori, i cittadini hanno scelto liberamente. Non è una colpa, né un merito assoluto: è democrazia", continua il consigliere. Che conclude punzecchiando Felicori: "Capisco che la panchina possa risultare scomoda per chi ha un curriculum importante. Ma anche da lì si può contribuire. Se, invece, si sceglie solo di commentare il lavoro altrui, almeno lo si faccia con onestà intellettuale e senza livore".