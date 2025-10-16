Chi è Alberto Forchielli, l’imprenditore candidato a sindaco di Bologna nel 2027

Bologna, 16 ottobre 2025 – Nella lunga marcia verso le elezioni comunali del 2027, a Bologna, si fa strada il nome di Alberto Forchielli. L’imprenditore bolognese, 70 anni a dicembre e fondatore insieme con l’economista Michele Boldrin del partito ‘Drin-Drin’ (ora trasformato in ‘Ora!’, che l’altro weekend ha visto il suo primo congresso ad Abano Terme), è stato il primo a confessare pubblicamente l’intenzione di candidarsi alla poltrona di sindaco alle prossime Amministrative per un’alternativa civica e centrista.

Chi è Alberto Forchielli, l’imprenditore che vuole candidarsi a sindaco di Bologna nel 2027. Gli studi e la carriera

Alberto Forchielli è nato il 28 dicembre 1955 a Bologna. Il padre, Paolo Forchielli, è stato magistrato e poi docente di diritto civile e privato alle Università di Bologna e di Ferrara, mentre il nonno materno, Giacomo Dal Monte Casoni, avvocato e antifascista, fu deputato della Democrazia Cristiana nella Prima Repubblica. Forchielli si è laureato in Economia e Commercio all’Alma Mater, prima di conseguire un Master in Business Administration (MBA) all'Harvard Business School di Boston.

Partner fondatore di Mandarin Capital Partners, come si legge sul suo sito personale, Forchielli deve “le proprie abilità strategiche a 35 anni di esperienza manageriale nell’ambito dello sviluppo di affari internazionali, con particolare focus su SEA (Sudest asiatico), Stati Uniti e Cina”. Imprenditore e consulente, è stato consigliere del Ministro della Difesa, del Ministro del Bilancio del Mezzogiorno e del Ministro degli Affari Esteri. Ha lavorato per circa tre anni alla World Bank, prima a Washington, negli Stati Uniti, poi distaccato presso la European Investment Bank, in Lussemburgo. Ha vissuto a Singapore, dove ha lavorato come responsabile di Finmeccanica per tutta l’area Asia/Pacifico ed è stato membro dell’Advisory Board di CEIBS (China Europe International Business School), a Shanghai.

La sua carriera ha avuto inizio dopo il Master a Boston (Stati Uniti), appunto, al MAC Group/Gemini Consulting, vivendo e lavorando a Boston, Londra, Santiago, Lima, Milano e Roma, fino a diventare fondatore e amministratore della filiale italiana. Parla correntemente italiano, inglese, francese e spagnolo. Ha anche vissuto e lavorato per lungo tempo a Buenos Aires, Lussemburgo, Kuala Lumpur, Monaco di Baviera e Torino. Si occupa anche di dinamiche e tematiche relative al mercato del lavoro globale e alla gestione dei talenti e delle competenze a livello internazionale, con particolare attenzione al disagio giovanile e alla formazione professionale.

Dopo oltre 30 anni all’estero ha dichiarato di aver scelto di tornare in Italia, a Imola, per riabbracciare i luoghi di casa. “Sono tornato in Italia dopo 31 anni all'estero e l'ho trovata un vero disastro. Ho fatto un giro nei Balcani e ci hanno superato di brutto: strade perfette, pulite, niente inferriate”, ha scritto un anno fa sul proprio profilo X. Si definisce “un uomo d’impresa” ed è finito anche nel mirino delle imitazioni di Maurizio Crozza.

Forchielli vuole candidarsi a sindaco: “A Bologna serve una svolta”

Alberto Forchielli non si tira indietro e guarda già alle Comunali del 2027 a Bologna per sfidare il Pd. Nelle scorse settimane, ospite a Radio 24, incalzato su una sua possibile discesa in campo non ha negato: “È un’ipotesi”. Poi, raggiunto al telefono dal Carlino, ha confermato: “Mi piacerebbe, non mi nascondo. Potrei essere l’anti-Lepore, lo farei volentieri...”. Forchielli si è anche definito un’alternativa al “populismo di destra”, ma anche al “populismo di sinistra”.

La candidatura, se si concretizzerà, per Forchielli “sarà autonoma, di centro, con chiunque ci sta. È un’idea nata dal fatto che oggi Bologna fa schifo. Si pensa ai 30 all’ora, mentre c’è un enorme problema di sicurezza. Sulla mobilità lasciamo stare... il Passante è dimenticato. L’unica cosa che c’è è il Tecnopolo, ma rischiamo di far sfumare anche questa grande opportunità. Per ora mi fermo a un misto di rabbia e allegria”. Ha dichiarato di ispirarsi spesso a Romano Prodi, di cui apprezza “il pragmatismo, l’intelligenza, l’intuizione, la non superficialità e le decisioni prese sull’analisi dei fatti e non sull’onda del momento”.

“In città serve una svolta – ha poi scritto Forchielli sulla propria pagina Instagram –. Il mio impegno continua, con un progetto che parte da Bologna e guarda all’Italia. Ora! è più di un nome: è un invito all’azione, a cambiare passo, a ricostruire fiducia e concretezza nella politica. Dal Drin-Drin nasce Ora, un movimento civico, liberale e riformista pronto a dare voce a chi non si rassegna”.

Forchielli e Boldrin, da ‘Drin-Drin’ a ‘Ora!’

Dopo aver fondato a settembre del 2024 il movimento ‘Drin-Drin’ per “dare una sveglia all’Italia” che dorme, con l’altro economista Boldrin, da associazione si è passati a un partito più strutturato: ‘Ora! Il coraggio dell’ovvio’.

Lo scorso weekend, come detto, il primo congresso ad Abano Terme (Padova): almeno 400 i presenti (i rappresentanti territoriali di Drin-Drin, più altri 50 tra ospiti e staff) alla prima reunion ufficiale, che ha visto anche l’elezione dei 100 membri dell’assemblea del nuovo partito. Non era presente, però, lo stesso Forchielli per “impegni di lavoro”. Poche le donne: “Appena il 12%”, ammette una delegata. Drin-Drin in un anno era riuscito a raggiungere ben 15mila iscritti (basti pensare che il movimento ‘Il mondo al contrario’ di Roberto Vannacci ne conta più o meno 5.000).

Ora! si definisce un partito di “centrismo estremo” e l’obiettivo resta quello delle elezioni politiche del 2027, come ha ammesso a Pagella Politica il segretario Boldrin: “Siamo ancora all’inizio. Vogliamo la doppia cifra alle elezioni, magari senza l’uno davanti, nel giro di qualche anno”.