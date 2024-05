Alessandra Servidori: “Formazione e dignità. Così risolleviamo il lavoro”

Alessandra Servidori, candidata per Forza Italia, cosa serve per ‘svegliare’ il mercato del lavoro in Italia e in Europa?

"La base di un mercato unico europeo sono le regole condivise incardinate su relazioni industriali di alto livello. Quelle che Marco Biagi ci ha lasciato come il metodo della comparazione tra le norme e le prassi che si adottano nei vari Paesi dell’Unione, e che hanno come pilastri la dignità del lavoro, la formazione, la responsabilità sociale e produttiva delle parti sociali e, dunque, un dialogo costante"

L’Italia è competitiva in Ue per l’attrazione di talenti? Cosa serve per migliorare?

"Noi dobbiamo irrobustire sicuramente il percorso formativo dei giovani e delle giovani, sul versante dell’alternanza scuola/lavoro. Serve un rapporto strettissimo di sussidiarietà tra sistema produttivo, territorio e formazione di figure professionali, anche coinvolgendo le Fondazioni per il lavoro che sono ancora troppo poche in Italia e troppo di élite. Il mercato richiede figure professionali nuove, capaci di adottare strumenti informatici, culturali, sociali che affrontino i cambiamenti e la transizione".

Unione matrigna con direttive opprimenti o indispensabile per la competizione globale?

"Macché matrigna, solo non ancora compiuta. E soprattutto indispensabile per relazionarci con il sistema mondiale: da soli in questa situazione – con la sicurezza e la competizione dei mercati a rischio –, dobbiamo più che mai stare ai tavoli di concertazione, farci rispettare e anzi rilanciare la nostra capacità di fare impresa e di esportare una qualità del prodotto che difficilmente troviamo in altri partner comunitari. Dobbiamo guardare avanti, con coraggio, e lasciare ai giovani il loro spazio e la speranza".