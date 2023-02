Bologna: ad Andrea Colombo un posto da esperto nella Fondazione innovazione urbana

Andrea Colombo, ex titolare della Mobilità a Palazzo D'Accursio

Andrea Colombo: "Scelta molto combattuta, ma non mi ricandiderò in Consiglio comunale"

Bologna, 1 febbraio 2023 – Il papà dei ‘T-days’ e della tangenziale delle bici, Andrea Colombo, ingaggiato come "esperto altamente qualificato in materia di ambiente, mobilità sostenibile e spazio pubblico” dalla Fondazione Innovazione Urbana, la Fondazione di Comune di Bologna e Università.

L’ex assessore titolare della Mobilità in Comune, campione di preferenze elettorali, esponente dem ed assessore, parla di "una nuova avventura lavorativa". A seguito di una selezione pubblica è stato scelto per il ruolo nella fondazione.

Il merito, dice lui stesso "è anche grazie all'ente in cui lavoro stabilmente ormai da anni come responsabile di servizio e al mio team capace e generoso, dal quale ho potuto prendere un'aspettativa per lanciarmi in questa nuova esperienza, in una squadra dinamica e piena di idee".

Dopo aver collaborato con associazioni, società private, Comuni e il ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, "sono veramente felice di poter mettere le mie passioni, capacità e competenze professionali a disposizione di Bologna" dove, ricorda, "sono nato e cresciuto" e che ha "scelto di restare a vivere; è la città che mi ha regalato affetti e amici e insieme la passione politica e civile, che per lungo tempo ho amministrato".

Venturi (Lega): “Epurato chi è lontano da Lepore”

"A pensare male si fa peccato ma spesso ci si prende, recita un vecchio adagio popolare. Affermazione quanto mai veritiera se si pensa a tutti i ruoli apicali in partecipate, associazioni e fondazioni occupate da persone vicine al Sindaco Lepore. Ultimo caso in ordine di tempo la fresca nomina dell'ex assessore alla mobilità Andrea Colombo alla Fondazione Innovazione Urbana", afferma Giulio Venturi, portavoce della Lega a Bologna. "La cosa che più lascia sgomenti è come persone capaci come l'ex assessore alla Sicurezza Alberto Aitini, l'ex assessore al Walfare Marco Lombardo e l'ex assessore al Bilancio Davide Conte lontani da Lepore siano stati tutti epurati. Così come altre figure capaci ma lontane dal primo cittadino. I fedelissimi al contrario nonostante i danni perpetuati alla città ed il rischio di aver fatto perdere le elezioni al Pd rientrano tutti in un modo o nell'altro grazie ad un collaudato sistema di porte girevoli", continua Venturi. Bologna "meriterebbe di meglio di una campagna acquisti dell'ultima ora tra fedelissimi del Sindaco Lepore", conclude l'esponente del Carroccio in una nota.