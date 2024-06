Ballottaggi provincia di Bologna, tre dibattiti al ‘Carlino’: sfida tra candidati in vista del voto

Bologna, 16 giugno 2024 – Tre dibattiti. Tre testa a testa. Tre ballottaggi roventi per scrivere la geografia politica della provincia. Nella sede del Carlino in via Mattei si terrà la sfida tra i candidati a sindaco dei Comuni al secondo turno, dopo la tornata dell’8 e del 9, in programma domenica 23 e lunedì 24. Un confronto sui temi della campagna elettorale con le domande poste dai cronisti del nostro giornale e lo stesso minutaggio per rispondere a disposizione degli sfidanti. I dibattiti verranno raccontati sui nostri canali social e sul sito online della testata.

Pianoro

Si parte già domani pomeriggio con la partita giocata a Pianoro tra il vicesindaco uscente Matteo Zuffi di centrosinistra (Pd, Alleanza Verdi Sinistra – Volt – Demos, Pianoro a più voci, Italia Viva e Psi, Pianoro con le Stelle – Pianoro paese di paesi), che ha incassato il 45,27%, e Luca Vecchiettini (Pianoro civica, Saliera per Pianoro, Enjoy Pianôr, Io c’entro Lelli per Pianoro), al 36,61%. Out il centrodestra.

Castel Maggiore

Martedì mattina si prosegue forse con la vera sorpresa di queste Amministrative, Castel Maggiore, e i candidati Paolo Gurgone (Pd, Bene Comune e Civica Castel Maggiore), al 46,17%, e Luca Vignoli (Cose Nuove), che ha guadagnato il 34,79%.

Casalecchio

Venerdì mattina l’ultimo piatto forte con la sfida aperta a Casalecchio tra Matteo Ruggeri, assessore allo sport uscente (Pd, Casalecchio Bene Comune, Buon Futuro Casalecchio, Italia Viva e Psi, Casalecchio con le Stelle), che al primo turno ha ottenuto il 48,79%, e il civico ed ex prorettore Dario Braga (Centrosinistra per Casalecchio, Azione con Calenda, Lista Civica Casalecchio di Reno, Europa verde, I Girasoli), con il 24,46%. Tre dibattiti, tre testa a testa, tre ballottaggi roventi.

Quando e come si torna alle urne

Domenica e lunedì prossimi, 23 e 24 giugno, si torna nuovamente alle urne dopo il primo turno dell’8 e del 9: i seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì, dopo la tornata che ha chiamato gli elettori al voto per decidere sulle Europee e sulle Comunali.

Un secondo turno a dir poco rovente per tre Comuni della nostra provincia (Casalecchio di Reno, Castel Maggiore e Pianoro) in queste elezioni amministrative 2024, tra coalizioni, politici uscenti e new entry, con partite aperte e serrate. Il Carlino ospiterà il confronto per un testa a testa sui temi più importanti dei programmi elettorali.