Ballottaggio 2024 a Pianoro: chi sono i candidati, quando e come si vota

Bologna, 21 giugno 2024 – Ci si prepara per il primo ballottaggio della storia sul territorio di Pianoro. In provincia di Bologna si vota anche a Casalecchio e Castel Maggiore.

Chi sono i candidati sindaco

Sindaco di Pianoro: Luca Vecchiettini (a sinistra) e Marco Zuffi sono i due candidati al ballottaggio (foto Schicchi)

A sfidarsi, dopo il primo turno dell’8 e 9 giugno, sono il democratico Marco Zuffi, già appartenente all’amministrazione di Franca Filippini, e Luca Vecchiettini, civico under 30.

Zuffi, che corre per la poltrona da sindaco sostenuto dal Partito Democratico, Demos, Volt, Alleanza Verdi Sinistra, Iv, Psi e due liste civiche, al primo turno ha preso 4.244 preferenze, pari al 45,27 per cento.

Vecchiettini, invece, con la sua Pianoro Civica, lista che ha creato anni fa dopo aver lasciato la Lega, ha avuto l’appoggio di altre tre liste, sempre civiche, Saliera per Pianoro, Enjoy Pianor, Io c’entro - Lelli per Pianoro. Al primo turno il giovanissimo, già consigliere di opposizione nello scorso mandato, ha preso il 36,61 per cento, ovvero 3.432 voti.

Quando e dove si vota

Ballottaggio a Pianoro: il fac simile della scheda

Si tornerà a votare domenica 23 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 24 dalle 7 alle 15, per scegliere con il ballottaggio tra i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti. I seggi di Pianoro aperti per le votazioni del ballottaggio sono gli stessi in cui si è andati a votare al primo turno. Una volta chiusi i seggi inizierà lo spoglio e arriveranno le prime proiezioni.

Quando si saprà il nuovo sindaco

Si pensa che, poco dopo le 16.30 di lunedì, già si dovrebbe avere un’idea di chi sarà il nuovo sindaco di Pianoro.

Come si vota

La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei due candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. Non è ammesso il voto disgiunto, ossia la possibilità di votare per un candidato alla carica di sindaco e, contemporaneamente, per una lista di candidati alla carica di consigliere comunale non collegata a quel candidato a sindaco.

Chi può votare

Può andare a votare, per il ballottaggio, qualsiasi cittadino residente a Pianoro maggiorenne, in possesso di un documento di identità valido e della tessera elettorale. Va specificato che si può recare alle urne per esprimere la propria preferenza anche chi non avesse votato durante il primo turno dell’8 e 9 giugno scorsi.