Ballottaggio di Pianoro, il confronto tra i candidati tra sicurezza e bretella

Bologna, 18 giugno 2024 – Manca meno di una settimana al voto dei ballottaggi e ieri, nella sede de il Resto del Carlino a Bologna, sono iniziati i confronti tra i candidati dei comuni bolognesi chiamati alle urne per il secondo turno domenica 23 e lunedì 24 giugno.

I primi a incontrarsi sono stati gli sfidanti di Pianoro (video): Marco Zuffi, sostenuto dal Pd e dalla coalizione di centrosinistra, che al primo turno ha preso il 45,72%; e Luca Vecchiettini candidato civico sostenuto da quattro liste, che ha preso il 36,61%.

Ballottaggio a Pianoro: il confronto tra i due candidati Luca Vecchiettini (a sinistra) e Marco Zuffi

Le domande

Quattro i quesiti sottoposti a ciascun candidato:

L’alluvione ha colpito Pianoro: quali errori sono stati fatti e cosa sarà da fare ora? Sicurezza: come rendere il territorio più controllato dopo i recenti episodi di microcriminalità? Bretella Sasso-Pianoro: è davvero un’infrastruttura così fondamentale? Questo è il primo ballottaggio della storia a Pianoro: che significato politico ha secondo voi?

Le risposte di Luca Vecchiettini

1 Si poteva lavorare di più sulla prevenzione: si sarebbero ridotti i danni se negli anni si fosse investito sulla prevenzione del dissesto e sulla cura dei corsi d’acqua. Ci saranno da investire ingenti somme sulla manutenzione ordinaria del territorio, che deve essere programmata. Andrà poi fatto un lavoro importante sulla Protezione Civile, sull’informazione e coinvolgimento dei cittadini per come comportarsi in emergenze come quella vissuta. Per la ricostruzione tante risorse sono state riconosciute al nostro territorio, ma ancora si è indietro sia sulla progettazione che sulla cantierizzazione e bisognerà velocizzare il processo, coinvolgendo le aziende del territorio.

2 Un tema, questo, che negli ultimi anni è emerso spesso nel dibattito locale. Ci dovrà essere in merito un’attenzione prioritaria. La nostra proposta è quella di mettere in essere un piano complessivo che comprende tante idee per la sicurezza. Ci dovrà essere collaborazione maggiore tra, e con, le forze dell’ordine nell’ottica anche, da parte della Polizia Locale, di prevedere qualche servizio in orario serale e un ampliamento, dove è possibile, dell’organico. Serviranno telecamere di sorveglianza nei punti più sensibili. Crediamo, poi, che in un territorio vasto, con tante piccole comunità e borgate, il ruolo dei gruppi di vicinato sia importante e da implementare. Le persone devono avere contezza di ciò che succede attorno supportando anche amministrazione e forze dell’ordine. Lavoreremo anche sul disagio giovanile implementando i centri giovanili: a Rastignano e Pianoro porteremo alcuni educatori di strada che instaurino un rapporto diretto con i ragazzi.

3 La strada è ancora interrotta per frane e sono previsti i lavori in estate. I disagi ci sono e sono importanti: è una strada che ha una percorrenza critica, con pendenze importanti ed è percorsa da mezzi pesanti. Bisognerà ragionare su un’alternativa. Non è un Comune da solo che può progettare un’infrastruttura alternativa. Nel nostro programma c’è uno studio di fattibilità per far sì che Città Metropolitana, al contrario di quanto fatto ad ora, faccia un vero studio di fattibilità con dati credibili per far sì che l’amministrazione valuti anche altre opzioni. Un potenziamento del tracciato che già c’è o un tracciato alternativo che tenga conto dell’impatto ambientale.

4 Noi abbiamo cercato di unire laddove c’era la voglia di costruire qualcosa di lungimirante e comunitario. Unire varie sensibilità è stato un percorso complicato e ci è voluto un lavoro durato anni. Questo ci ha consentito di allargare il consenso: abbiamo dato una casa comune a coloro che non si rivedevano più nella vecchia o attuale struttura dei partiti, come è successo anche a me.

Le risposte di Marco Zuffi

1 In periodo di alluvione è emerso quanto negli anni abbiamo investito sulla Pubblica Assistenza e un po’ meno su quella che è la Protezione Civile. Quest’ultima storicamente coesisteva con la Pubblica. Si tratta di un’associazione eccellente nel pronto soccorso, un pò meno su quelli che possono essere interventi strutturali nel momento dell’emergenza. Da due anni c’è l’associazione di Protezione Civile volontaria che ancora non aveva raggiunto una maturità tale da affrontare l’alluvione. Abbiamo investito finanziando questa nuova associazione e ora dobbiamo dotarli di mezzi. Dobbiamo anche trovare il modo di avere legami più diretti e costanti con gli enti sopraordinati: Regione, Anas e Città Metropolitana. Sono stati anticipati, intanto, 930mila euro da bilancio comunale per messa in sicurezza e ripristini urgenti.

2 Sulla sicurezza bisogna lavorare con le Forze dell’Ordine e dotarli dei migliori strumenti. Mentre negli scorsi anni la stazione dei carabinieri locale ha visto un numero di militari sempre maggiore, nell’ultimo periodo c’è stato un leggero calo. Dal canto nostro dobbiamo investire di più nella polizia locale: i limiti normativi e di bilancio ci restringono molto il campo assunzionale e fanno sì che non si trovino sempre risorse in tempi rapidi.

3 Se parliamo di infrastrutture parliamo del Nodo di Rastignano. A dicembre vedrà definitivamente la luce e noi monitoreremo gli sviluppi di quest’opera attesa da 37 anni. A seguito di questo, secondo noi, la progettazione sulle Ganzole è secondaria: è imprescindibile la messa in sicurezza che avverrà entro fine dicembre. Questo ripristino non ci garantisce un miglioramento rispetto alle condizioni precedenti. Lo studio di fattibilità per capire quali possono essere le mitigazioni, soprattutto in certi tratti, è uno dei nostri obiettivi. Escludiamo, invece, è un passaggio veloce dall’autostrada di Sasso Marconi al Nodo, passaggio che renderebbe inutile l’infrastruttura appena realizzato.

4 In quindici anni di politica pianorese ho sempre cercato di stare vicino a una coerenza politica in cui ho creduto. Ho avuto le mie difficoltà all’interno del partito, ma ho creduto nel far valere le mie opinioni e le priorità programmatiche. Ho cercato di andare avanti con le persone che in questo progetto hanno voluto credere. Quando ci sono emergenze o priorità condivise abbiamo sempre fatto gioco forza. Credo anche sia indubbio che la candidatura (con Vecchiettini, ndr) di Simonetta Saliera sia stata determinante in questo passaggio di voti al movimento dell’altro candidato al ballottaggio. Molti dei nostri elettori devono essere riconquistati e questi cinque anni di emergenza ci hanno fatto perdere un po’ di consenso.