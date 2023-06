Dall’Euromercato alla piazza del centrodestra: a Bologna le svolte politiche di Berlusconi che hanno cambiato l’Italia

Bologna, 12 giugno 2023 – "Cavaliere, se lei votasse a Roma chi sceglierebbe tra Rutelli e Fini?”. “Io credo che la risposta lei la conosca già. Certamente Gianfranco Fini”. Bastò questo scambio di battute tra Silvio Berlusconi, morto oggi all’ospedale San Raffaele di Milano, e una cronista dell’Ansa, Marisa Ostolani, il 23 novembre 1993 per cambiare il corso della storia italiana, e non solo. E Bologna, anzi Casalecchio di Reno, fu al centro di quello che, a tutti gli effetti, si può considerare come il vero ingresso in politica di Silvio Berlusconi, anche se l’ufficializzazione della nascita di Forza Italia sarebbe arrivata solo un paio di mesi più tardi, giusto in tempo per presentarsi alle elezioni Politiche del 1994 e stravincerle contro ogni pronostico. Quel giorno Berlusconi era in città per l’inaugurazione dello Shopville Gran Reno, di cui Fininvest era socia assieme al gruppo francese Trema.

Tra i giri attraverso le corsie piene di ogni ben di dio e centinaia di strette di mano, davanti ai vertici industriali e istituzionali della Rossa Emilia, Belrusconi - fin lì noto al grande pubblico più per l’impero delle tv private, la Standa e i successi del Milan – confermò, con quella risposta sul ballottaggio delle elezioni Comunali a Roma, sia la sua intenzione di entrare in politica sia la sua collocazione (centrodestra) in uno scacchiere partitico devastato dalle indagini di Tangentopoli e dalla scomparsa, all’epoca già avvenuta o imminente, di tutti i principali partiti della Prima Repubblica. Il rapporto di Berlusconi con Bologna e l’Emilia-Romagna è sempre stato piuttosto distaccato, ma la storia politica del Cavaliere ha conosciuto, sotto le Due Torri, le sue svolte più importanti. Ventidue anni dopo la celebre inaugurazione dello Shopville Gran Reno, nel novembre 2015, sempre Bologna ha segnato una nuova stagione per il centrodestra italiano e per Berlusconi medesimo.

E’ stato infatti in una piazza Maggiore tutta colorata di bandiere di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, in una delle poche manifestazioni unitarie non strettamente collegate ad appuntamenti elettorali, che si è di fatto realizzato il passaggio di consegne, a livello di leadership, tra il Cavaliere e i nuovi volti del centrodestra italiano, ossia Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Unico rimpianto ‘bolognese’, per il Cavaliere, resta probabilmente non essere riuscito a intestarsi la caduta del ‘muro rosso di Bologna’ alle Comunali del 1999, nelle quali Giorgio Guazzaloca, con la sua lista civica sostenuta dai partiti di centrodestra, riuscì a superare al ballottaggio la candidata dei Ds, Silvia Bartolini. Guazzaloca, durante tutta la campagna elettorale, si tenne a distanza dal leader di Forza Italia, fino alla celebre vicenda dei manifesti elettorali: Berlusconi ne inviò centinaia con il suo volto a Guazzaloca, che però decise di lasciarli tutti in un sottoscala.