Berlusconi e la Seconda Repubblica: "A Roma voterei Fini". La cronista: "È iniziato tutto qui"

Bologna, 13 giugno 2023 – “Cavaliere, se lei votasse a Roma chi sceglierebbe tra Rutelli e Fini?". Era il 23 novembre del 1993, l’anno prima della ‘discesa in campo’ di Silvio Berlusconi alle elezioni Politiche del 1994, quando la cronista dell’Ansa, Marisa Ostolani, fece la domanda – che sarebbe poi rimasta storica per il peso della risposta che ne derivò – al Cavaliere durante l’inaugurazione dello Shopville Gran Reno a Casalecchio. "Io credo che la risposta lei la conosca già. Certamente Gianfranco Fini". Il resto è storia. La storia della Seconda Repubblica.

Ostolani, come ricorda quella giornata?

"Come una giornata piena di grandissime emozioni. La mia fu l’ultima domanda della conferenza stampa, mi venne d’istinto. Seguivo la politica da pochissimo, per cui lasciai prima la parola ai miei colleghi, poi mi resi conto che c’era qualcosa di non detto, di rivelatore. Fu una giornata di grandissima eccitazione, che poi divenne via via più evidente con il passare delle ore, perché alla sera tutti i Tg ripresero la mia domanda".

Berlusconi non era ancora entrato in politica, ma c’era la percezione che di lì a poco sarebbe successo qualcosa.

"Dietro a quella semplicissima risposta in realtà c’era un mondo che si rivelava. E non era quello che il Cavaliere ci diceva, ovvero il supporto a un’area moderata. C’era, invece, fin dall’inizio la strizzata d’occhio e un progetto che guardava alla destra e a Fini. Tutti, da quel momento, ci aspettavamo che di lì a poco sarebbe successo qualcosa. Diciamo che quella risposta fu rivelatrice del fatto che sarebbe successo di sicuro e in un determinato modo. Cioè con l’idea di creare una base sociale e politica molto ampia che aveva anche nella destra il suo punto di riferimento".

Si può considerare quello come vero ingresso in politica di Silvio Berlusconi?

"Sì, soprattutto per la eco incredibile che quella risposta suscitò su tutti i media nazionali, nei libri che successivamente furono scritti sulla discesa in campo di Berlusconi. Quattro anni dopo lo ritrovai a Bologna, lui pronunciò in conferenza stampa il mio nome e mi diede la possibilità di fargli la prima domanda, riconoscendomi in qualche modo un ruolo. Quando gli chiesero come mai avesse dato quella risposta, lui disse: ‘Era l’ultima domanda, ero rilassato, misi giù i guantoni’".

Quale rapporto ha avuto Berlusconi con l’Emilia-Romagna e nello specifico con Bologna?

"Un rapporto a mio avviso distaccato, nonostante le sue ramificazioni economiche in Emilia-Romagna. Credo che considerasse Bologna non del tutto persa, ma quasi. Le sue mire egemoniche non penso abbiano mai guardato a questa città, penso la considerasse qualcosa di altro rispetto al suo progetto politico".