Bignami in tour per il governo Meloni: "Alluvione, servivano opere idrauliche. Lo ammette anche de Pascale..."

Via al tour di Fratelli d’Italia per fare un bilancio di metà mandato del governo Meloni. Ieri, a Porretta Terme, con l’eurodeputato Stefano Cavedagna e la capogruppo in Regione Marta Evangelisti, c’era anche il capogruppo di FdI alla Camera, il bolognese Galeazzo Bignami. Tanti i temi, dalla politica internazionale all’alluvione, dalle infrastrutture alle Comunali 2027.

Bignami, sono passati due anni dall’alluvione e il governatore Michele de Pascale ha annunciato il piano: tre casse di espansione per salvare la Romagna. Che cosa ne pensa?

"Di de Pascale apprezzo l’onestà intellettuale. Lui conferma che riusciranno ad arginare anche eventi eccezionali come l’alluvione del 2023. Questo dimostra che se ci fossero state queste opere idrauliche i gravi danni di due anni fa non ci sarebbero stati. Non voglio fare polemica, non dico che de Pascale abbia responsabilità, ma finalmente lo ammettono anche a sinistra. Ora lavoriamo per mettere in sicurezza il territorio. In questa direzione va la nomina di Curcio e il Dl alluvione".

Crede ci siano state delle mancanze da parte della Regione?

"Dico solo che de Pascale ha confermato ciò che abbiamo sempre sostenuto: si poteva reggere l’urto con opere adeguate. Non solo: avevamo anche chiesto alla Regione lo stato del reticolo idrografico prima del 2023 per intervenire puntualmente, ma non ci ha mai risposto ora se ne sta occupando la commissione d’inchiesta parlamentare sul dissesto idrogeologico".

In questi giorni si è tornati a parlare del Passante. Lei che è stato anche viceministro delle Infrastrutture crede che alla fine si farà o no?

"Il Passante di Mezzo non è una soluzione, ma rischia di aggravare il problema. Alcune istituzioni locali – che rendono ideologica ogni battaglia – chiedono di collaborare poi ci insultano dalla mattina alla sera. Noi siamo sempre stati chiari: no al Passante di mezzo. Certo, come esecutivo, rispettiamo la filiera istituzionale, ma chiedere a FdI un sostegno per un’opera dannosa e inutile è irricevibile".

Guardando alla città metropolitana, ci sono altre infrastrutture che chiede il territorio...

"A Porretta abbiamo parlato del caso Gaggio Tech, ma anche di infrastrutture in grado di rendere competitivi e attrattivi i territori della montagna sia per gli imprenditori sia per il lavoro. Da qui, la discussione sulla bretella".

Intende la bretella Reno-Setta?

"Sì, ma non è solo questo il tema. Quello che vogliamo sono progetti da comparare e lasciare poi i territori scegliere, auspicando che le istituzioni remino nella stessa direzione. Se così non sarà, ci troveremo con l’ennesima occasione persa per la montagna. Un po’ come fu la decisione di non procedere con il Passante Sud".

Tornando al governo Meloni: che cosa ne pensa delle critiche sull’isolamento dell’Italia a livello internazionale?

"A livello europeo è la prima volta che abbiamo un vicepresidente esecutivo, Raffaele Fitto, con deleghe pesantissime. Senza contare il rapporto che Palazzo Chigi ha con la Casa Bianca. Se la sinistra vuole che il governo partecipi all’invio di truppe italiane, con donne e uomini al fronte in Ucraina, noi non siamo disponibili".

Ritiene la polemica strumentale?

"Se Meloni fa la foto con Trump non va bene, se non fa la foto con Macron e altri è un altro problema. Capisco che chi spende soldi per l’armocromista guardi all’apparenza e non alla sostanza. Noi no".

I dati nazionali di FdI potranno trainare le Comunali 2027? Bologna la vede contendibile?

"A livello nazionale abbiamo un programma di 15 capitoli con 149 paragrafi. Basta darci un’occhiata per capire che stiamo portando avanti una rivoluzione, ma ciò nonostante stiamo già guardando a che cosa fare in futuro. Per le amministrative a Bologna ogni elezione ha la sua storia. Mancano ancora due anni, quindi Lepore ha margini (pochi!) per fare peggio, ma anche per rimediare ai suoi errori".