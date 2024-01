Il viceministro Bignami: “Giusto il referendum sulla Città 30”

Bologna, 14 gennaio 2024 – “Il referendum per la Città 30? Credo sia giusto. E so che Fratelli d’Italia lo sta organizzando".

Il viceministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Galeazzo Bignami, da sempre critico con la rivoluzione della mobilità, boccia la misura-bandiera della giunta di Matteo Lepore.

Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Galeazzo Bignami

Guendalina Furini, 22 anni, ha indetto una petizione contro la Città 30, chiedendo, appunto il referendum. Approva?

"So che il referendum è molto difficile da indire: servono 9mila firme in forma autenticata in 90 giorni e un quesito precedentemente valutato e sottoscritto da 200 persone. Resto convinto che sia uno strumento utile, però voglio dare atto al sindaco che sta mantenendo gli impegni assunti in campagna elettorale. Forse chi l’ha votato non ha letto il suo programma con attenzione...".

Il Comune, intanto, ha fatto un vademecum con le regole e martedì partono le multe...

"Mi pare che il Comune faccia finta di ignorare il nuovo Codice della strada in discussione alle Camere... Il provvedimento prevede che chi supera i limiti in ambito urbano di 10 km orari (e negli anni precedenti ha avuto una sottrazione di punti) incorra nel ritiro della patente. Un problema non da poco, considerando che c’è gente che ci lavora con la patente, come gli autisti, chi fa le consegne, chi guida i bus".

Quindi, in futuro, il rischio sarà quello di vedersi togliere la patente facendo i 41 all’ora?

"Finirà che a Modena chi va ai 41 non avrà nessuna sanzione, mentre a Bologna avrà il ritiro della patente. Assurdo".

Lepore, però, nella sua intervista di fine anno ha attaccato il governo: «È l’esecutivo che vuole cambiare il Codice della strada».

"In verità è una proposta della Conferenza Stato-Regioni, non del governo. Proposta delle regioni perché ritengono che la risposta per contrastare le alte velocità sia inasprire le sanzioni per chi arriva ai 61 all’ora. Non viene chiesto di abbassare il limite dei 50...".

Città 30 e cantieri: c’è il rischio ingorgo?

"Si è riusciti nell’incredibile impresa di creare grossi problemi di traffico che, prima, non presentava aspetti di criticità enorme. Chi come me abita in zona Fiera, tra cantieri del Tram e del Passante, ne sa qualcosa".

La Città 30 peggiora le cose?

"Beh è un problema sia per le famiglie, sia per i lavoratori, che rischiano di metterci più tempo per portare i figli a scuola o per andare in ufficio. Poi c’è un’altra criticità: mettere tutto a zona 30 rischia di far passare in secondo piano le aree sensibili, come scuole o ospedali. Prima se vedevi ’zona 30’ ti chiedevi il perché, imponendola ovunque può passare sotto traccia".

Sul Passante Comune e Regione hanno scritto a Salvini per via dei ritardi...

"Lo stallo del Passante dura da 30 anni. Non è un segreto che ci sia un rincaro dei prezzi, aspettiamo di capire da Aspi che cosa intende fare. In ogni caso se la partita si complica, a questo punto il governo riconsidererà di tornare al Passante Sud".

Il Tram, invece, è in linea con il cronoprogramma?

"Vivo dove ci sono i cantieri e, nonostante il massimo impegno degli operai, ho la sensazione che ci sia qualche affanno. Visto che l’opera è finanziata dal ministero dei Trasporti mi sono posto il problema. E il ministero verrà a breve a fare ispezioni. Se non si chiude entro il 2026, tocca al Comune pagare...".