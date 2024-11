Bilancio Comune di Bologna, aumenta la tassa di soggiorno

Bologna, 15 novembre 2024 – Un miliardo e mezzo di euro di bilancio, votato ancora una volta fortemente al sociale, con un taglio di risorse rispetto all'ultimo esercizio di 3,6 milioni di euro dovuto alla "spending review del governo centrale".

Questi gli highlights della conferenza stampa del sindaco Matteo Lepore, che ha presentato il bilancio previsionale 2025-2027 che dovrà essere approvato dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre. In totale, spiega il Comune, la riduzione di fondi a livello nazionale è di circa "3,5 miliardi di euro, con aumenti progressivi dopo il 2026".

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha presentato il bilancio di previsione che la giunta approverà entro fine anno

"Siamo orgogliosi di presentare questo bilancio al Consiglio comunale - ha detto Lepore, con lui l'assessora al Bilancio Roberta Li Calzi -, ma esortiamo il governo a rivedere le proprie scelte e a ridestinare le ingenti risorse sottratte al sociale".

In crescita le entrate derivanti dell'addizionale Irpef, che registrano un più 3,3 milioni di euro, mentre è confermata l'aliquota comunale allo 0,8%. Costanti le entrate derivanti dall'Imu, mentre la manutenzione ordinaria stradale sale dai 9,7 milioni di euro del 2022 ai 23,7 milioni di euro del 2025.

Più risorse per l'adeguamento dei contratti dei servizi educativi e scolastici (più 3 milioni du euro) e più risorse per il sostegno ai bambini e alle bambine con disabilità (20 milioni di euro).

Salirà fino a 2 euro - ma il gettito è ancora da quantificare - la tassa di soggiorno per i turisti nel 2025 a causa del Giubileo, mentre le imprese frontaliere del tram, per quanto riguarda la Linea Verde, avranno le stesse esenzioni per Tari (50%) e suolo pubblico (100%) previsti per gli esercenti sulla Rossa