Bologna, circoli aperti e ‘ritorno’ a casa Pd: il congresso spinge 800 tessere

Il congresso spinge 800 tessere

Bologna, 30 gennaio 2023 – Il Congresso del ’fair play’ non sta facendo il boom di tessere, ma l’andamento è comunque positivo. I candidati (Stefano Bonaccini, Elly Schlein, Paola De Micheli e Gianni Cuperlo) cercano di mantenere il clima sereno, senza infiammare troppo gli animi. E le iscrizioni, pur senza grandi picchi, sono comunque in crescita, con le tessere ’in presenza’ che battono quelle online.

La Federazione di Bologna, dopo il weekend di open day degli uffici di via Andreini e di tutti i suoi 130 circoli, è comunque soddisfatta per il recupero e il rinnovo della tessera dem di tanti che, tra qualche delusione e il periodo Covid, avevano lasciato da parte l’impegno politico. A contribuire al ritorno a casa Pd la prima fase del Congresso che prevede il voto degli iscritti dal 3 al 12 febbraio. Da qui, i due più votati si sfideranno il 26 febbraio alle primarie aperte.

A fare il bilancio (positivo) del trend d’iscrizioni è Michele Rossi, responsabile del tesseramento del Pd di Bologna: "Le iscrizioni procedono bene. E dopo i due giorni di apertura straordinaria dei nostri uffici possiamo dire che, nelle ultime settimane, sono pervenuti 800 iscritti di cui oltre 600 rinnovi e recuperi degli anni precedenti, quando l’emergenza pandemica aveva frenato il ritmo di tesseramento. Il resto, quindi circa 200 tessere, sono nuovi iscritti".

Di fronte a un andamento delle iscrizioni ’sano’, come lo definisce Rossi, c’è un dato positivo: la voglia di partecipare in presenza con "500 persone andate ’fisicamente’ nei circoli per rinnovare la propria tessera, mentre 300 hanno scelto la modalità online, segno che il confronto vis-à-vis continua a essere la strada preferita per aderire e partecipare alla vita del nostro partito", conferma Rossi.

I dati, cioè le 800 tessere Pd, si riferiscono al periodo ’caldo’ del Congresso, cioè da metà gennaio in poi: di queste, oltre il 50 per cento è stato fatto nell’open day del weekend appena concluso. Ancora non ufficiale, invece, il dato definitivo degli iscritti della Federazione di Bologna. Dato che verrà comunicato alla commissione congressuale, ma già si sa che la campagna di tesseramento ha superato quella del 2021, quando gli iscritti al partito bolognese erano circa 7mila.

Sul caso delle 500 tessere bianche finite nel ’mirino’ dal comitato ’Energia popolare’ pro Bonaccini, dalla Federazione vengono precisati i numeri. Le tessere sono 526, con oltre la metà rilasciata nel periodo pre-congressuale. La richiesta di chiarimenti inviata dal comitato Bonaccini alla commissione congressuale ha avuto già un paio di risposte: una dalla segretaria provinciale del Pd, Federica Mazzoni, che ha fatto sapere l’altro giorno che non ci sono state irregolarità. La seconda, dalla presidente della commissione, Donata Lenzi, che ha confermato che nessuna tessera bianca è stata data alle mozioni (nella missiva dei sostenitori di Bonaccini si adombrava il dubbio che fossero nella disponibilità della mozione Schlein).

Il comitato pro governatore, dalla sua, si dice soddisfatto delle informazioni puntuali sul tesseramento ricevute dopo la lettera formale alla commissione. Resta, però, ancora in sospeso il parere formale della commissione. Commissione che mercoledì si è riunita non senza qualche tensione. E che, però, in vista del tesseramento (che terminerà domani), non è stata riconvocata.

Del resto, la parola d’ordine di questo Congresso, è fair play. E lo stesso Bonaccini (che ieri ha incassato il sostegno di Alec Ross, ex collaboratore di Obama che insegna alla Bologna Business School) l’ha sottolineato l’altro giorno, in riferimento alla missiva del suo comitato: "Dinamiche da congresso. Il clima resta sereno".