Bologna Verde e le scuole Besta, il percorso per riforestare la città

Bologna, 14 novembre 2023 – Novità sul futuro delle scuole Besta: “Saranno coinvolte nel percorso ‘Bologna Verde 2025’”, ha fatto sapere l’assessore all’Urbanistica Raffaele Laudani, che ha presentato il progetto assieme alla vicesindaca Emily Clancy: “Le Besta saranno oggetto di confronto partecipato con i cittadini, con un chiaro obiettivo di partenza: demolire almeno una porzione dell’edificio, per poter rafforzare il rinverdimento dell’area. Sulle parti rimanenti cercheremo assieme ai cittadini di capire se e quali funzioni mantenere in essere, in base agli esiti del percorso”, ha spiegato Laudani.

Una delle linee guida del percorso sviluppato dal Comune è rafforzare il rinverdimento e la riforestazione della città, "pensiamo che almeno una porzione debba essere dedicata a questo obiettivo”, ha detto l’assessore.

Bologna Verde

Il percorso di Bologna Verde si sviluppa dunque in tre principali ambiti di azione: la ricerca e la raccolta dati, per osservare lo stato dell'arte del verde bolognese e raccogliere le buone pratiche esistenti nelle altre città; le sperimentazioni pilota sul territorio che prevedono, a partire già dalle prossime settimane, l'avvio di una serie di percorsi partecipativi per coinvolgere la cittadinanza nella co-progettazione degli interventi di inverdimento dello spazio pubblico; un programma di attività di carattere educativo, divulgativo e scientifico per approfondire diversi aspetti puntuali del verde e della sostenibilità in città.

Il progetto

L’obiettivo è quello di mettere in campo laboratori di ascolto e co-progettazione con la cittadinanza, coordinati dalla Fondazione Iu Rusconi Ghigi. Tra i primi a partire è, appunto, il percorso del quartiere San Donato-San Vitale nella zona del parco Don Bosco, in cui si lavorerà su diversi livelli: aggiornare il Piano urbanistico generale, per creare un sistema di parco urbano che tenga insieme piazza della Costituzione, piazza Renzo Imbeni e il parco Don Bosco e, su scala più circoscritta, investire sull’area verde del Don Bosco stesso.

I laboratori

Partiranno poi anche laboratori con la cittadinanza nella zona Fossolo-Due Madonne del quartiere Savena, con interventi di rinverdimento per valorizzare gli spazi pubblici del Villaggio Due Madonne, con la riqualificazione dell’edificio di via Mondolfo e gli spazi pubblici della zona Fossolo, dove si lavorerà per potenziare l'attrattività e la capacità ecologica dei parchi, migliorando le connessioni tra servizi, zona residenziale, bosco e aree verdi (Bosco Tanari, Giardino Vittime della Uno Bianca, Giardino Brigata Partigiana Maiella, Giardino Antonio Ivan Pini, Giardino Wadystaw Anders Via Felsina, Giardino Gaetano Armaroli). Parallelamente, prosegue anche il laboratorio al Villaggio Ina già avviato negli scorsi mesi. Sui canali della Fondazione Iu Rusconi Ghigi saranno comunicate nei prossimi giorni tutte le date degli incontri sul territorio in programma. Gli interventi sul territorio saranno poi affiancati da un ciclo di appuntamenti di divulgazione scientifica che prenderanno il via a dicembre.