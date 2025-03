Bolognina, un’altra svolta: la battaglia delle lapidi

Bologna, 3 marzo 2025 – Nuova ’svolta’ in Bolognina. Nel quartiere della città rossa per eccellenza, dove nel 1989 si annunciò la ‘svolta’ che portò alla fine del Pci, è sparita, un po’ in sordina, la lapide che ricordava quella vicenda. Lapide inaugurata nel 2009 – a vent’anni dall’annuncio dell’ultimo segretario comunista Achille Occhetto che trasformò il Pci in Pds – dove si metteva in correlazione la ‘Svolta’ e la battaglia partigiana del 1944. Oggi al suo posto c’è una nuova targa dove si ricorda uno degli episodi chiave della Resistenza, ma è stato cancellato ogni riferimento alla svolta di Occhetto (annunciata, in effetti, durante la 45a commemorazione della battaglia della Bolognina).

Come ricostruisce la testata online ‘Cantiere Bologna’, la lapide venne posta da Comune, Quartiere e Anpi nel 2009, in piazza dell’Unità, il cuore della Bolognina, in occasione del ventennale, e poi sostituita nel 2022. Ora ricorda i giovani partigiani caduti e non porta più la firma del Comune, ma solo quella di Anpi e Quartiere Navile che, fra l’altro, è guidato dalla segretaria bolognese del Pd Federica Mazzoni. Anna Cocchi, presidente dell’Anpi di Bologna, racconta che la sostituzione è stata voluta dal Quartiere Navile,“ma condividiamo la decisione” che va a modificare il testo (questo era il vecchio incipit: “Il 12 novembre 1989, tre giorni dopo la caduta del Muro di Berlino, nel 45° anniversario della battaglia qui avvenuta, Achille Occhetto annunciò il cambiamento politico che prese il nome di ’Svolta della Bolognina’”).

Il motivo è presto spiegato: “Noi abbiamo sempre ritenuto che non fosse corretto legare la Svolta della Bolognina alla battaglia partigiana. Non sminuisco quella importante scelta di partito, ma quel riferimento – precisa Cocchi – non fu voluto da Anpi. I partigiani allora appartenevano a tutti i partiti, vorrei che venissero ricordati così”. Ma c’è anche una ragione pratica. “La vecchia lapide – racconta la presidente di Anpi – in poco più di dieci anni è stata distrutta nove volte o giù di lì, presa di mira sia da sinistra sia da destra, trasformando un ricordo importante della Storia in un oggetto del contendere che appartiene a una scelta di partito”.

In effetti più volte la vecchia lapide fu danneggiata, come il 25 aprile del 2019 quando venne imbrattata con una falce e martello. Da qui, spiega Mazzoni, è stata modificata la dicitura dopo “diverse segnalazioni sul carattere controverso di un testo che non trovava l’accordo di tutti”. La dem tra l’altro ricorda come la Svolta non avvenne in piazza dell’Unità: “Si potrebbe ricordare, ma in un altro luogo”. L’annuncio di Occhetto, infatti, avvenne in via Tibaldi dove oggi c’è un parrucchiere cinese.