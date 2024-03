Buona Destra e Azione Bologna insieme per competenza e europeismo

Bologna, 11 giugno 2023 – Nella mattinata di domenica 11 giugno, presso la sede di Azione Bologna in Piazza De’Celestini, si è tenuta una conferenza stampa congiunta con l'associazione politica ‘Buona Destra’ per parlare dei principi che li accomunano e dei problemi principali in città. L'evento ha visto la partecipazione di Filippo Rossi, presidente nazionale di Buona Destra, Andrea Forlani, segretario cittadino di Azione Bologna, e Alessandro Arena Ghilardi, dirigente di entrambi i gruppi. Durante l'incontro, Filippo Rossi ha spiegato l'importanza della convergenza tra Buona Destra e Azione Bologna, evidenziando i valori comuni che legano i due enti come l'europeismo, il rifiuto di ideologie sovraniste e populiste, nonché il sostegno a una politica basata sulla competenza e la concretezza. Rossi ha anche espresso il suo favore per l'introduzione dello "ius scholae" e ha criticato un approccio ideologico nei confronti dei diritti civili e delle questioni etiche come quello che sta avendo il governo attuale. “Essere di destra significa mettere al centro la persona – ha commentato Rossi – infatti credo che l’individualità venga prima di qualsiasi ideologia”. Alessandro Arena Ghilardi ha sottolineato il legame stretto tra i due evidenziando che molti dei principali esponenti di Buona Destra sono già iscritti ad Azione Bologna e ricoprono ruoli dirigenziali all'interno del partito. Ha anche richiamato l'attenzione sulla mancanza di risposte da parte dell'amministrazione comunale di Bologna riguardo la sua iniziativa per la raccolta di firme a favore del ripristino della navetta 948, che finora è stata ignorata, così come altre proposte sulla viabilità. Andrea Forlani, da parte sua, ha annunciato l'intenzione di Azione Bologna d’intensificare il loro ruolo di opposizione in comune. Il calendiano ha inoltre specificato che Azione Bologna non ha pregiudizi nei confronti della giunta Lepore, ma ha osservato che finora l'amministrazione non ha risposto adeguatamente alle loro idee concludendo esprimendo la speranza che l'atteggiamento di Palazzo D’Accursio possa cambiare in futuro. L'associazione Buona Destra ha un sito con un giornale online gratuito che verrà pubblicato a partire da domani su https://buonadestra.it/.