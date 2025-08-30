Casini e la storia del comunismo: “Dc e Pci grandi oppositori. Ma insieme hanno salvato il Paese”

Quest’anno, però, il senatore arriva direttamente dalla partita del Bologna vinta contro il Como (1-0), ed è accolto da un applauso durante la presentazione. Prima di arrivare sul palco, Casini si ferma al bar dello Spazio centrale, dove lo raggiungono Enrico Di Stasi, segretario provinciale del Pd, e il coordinatore della segreteria con delega alla programmazione politica, Matteo Meogrossi. I tre si accomodano e conversano per un paio di minuti. Infine Casini si sposta nella sala Stefani e prende la parola durante l’evento moderato dalla consigliera regionale Pd Simona Lembi, che legge alcune pagine del volume con "il compito di rendere più godibile la conversazione”.

Quella che all’apparenza può sembrare una ‘strana coppia’, in realtà sul palco di Borgo Panigale funziona bene e il dibattito tra Caprara e Casini è leggero e senza scontri. “Pci e Dc sono stati due grandi oppositori, ma hanno avuto la grande capacità di tracciare la strada per far andare avanti il nostro Paese”, continua Casini. Il quale fa poi un parallelismo con la politica attuale: “La città del Dopoguerra è figlia della campagna durissima tra Dossetti e Dozza: una maggioranza locale di sinistra e una compartecipazione locale democristiana, che intanto governava a Roma. La politica alta è questo: mette davanti a tutto l’interesse del Paese. Oggi vediamo che chi governa a Roma, a livello locale fa ogni giorno un esposto alla Procura contro la giunta locale”.

Casini parla bene del Pci e allora "a me tocca dire qualcosa della Dc”, scherza Caprara: “La volontà degli americani era di rendere il Pci un partito fuorilegge, ma la Dc ha agito in maniera sostanziale per difendere l’assetto democratico”. Poco dopo Casini dice la sua sulle pipe di crack distribuite dal Comune: “Dietro c’è una ragione scientifica, non ha l’obiettivo di far drogare tutti”.