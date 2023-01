Bologna, l’onda dei cattolici che vuole contare: “Uniamoci per incidere su temi comuni”

L'incontro dei cattolici a Palazzo d'Accursio

Bologna, 21 gennaio 2023 – Il tempo del partito unico dei cattolici è finito. Ma c’è comunque spazio – a partire dalle amministrazioni locali dove crescono gli eletti – per incidere. E dare una spinta alla politica su istanze care ai movimenti di ispirazione cristiana. È questo il filo conduttore dell’incontro che si è tenuto stamattina nella sala Anziani di Palazzo d’Accursio, organizzato dalle Acli e dal Movimento dei lavoratori dell’Azione cattolica, condotto da Chiara Pazzaglia, presidente provinciale Acli Bologna e Alessandro Canelli, equipe nazionale Mlac. Obiettivo? “Collaborare, al di là delle provenienze politiche, su alcuni temi, come ad esempio i fondi delle paritarie o progetti sociali che coinvolgono il Terzo settore”, spiega Pazzaglia. La dimostrazione dell’intento arriva da diversi consiglieri comunali presenti in sala, di opposti schieramenti, come Filippo Diaco (già numero uno delle Acli bolognesi, oggi in maggioranza con la lista Anche tu Conti) e Samuela Quercioli e Gian Marco De Biase di Bologna ci piace, all’opposizione.

“Dobbiamo dare quel di più che nasce dal nostro orizzonte di lettura della società”, spiega Fabio Pizzul, già presidente di Azione cattolica di Milano, oggi capogruppo Pd in consiglio regionale lombardo. Contraddicendo la provocazione del suo volume ‘Perché la politica non ha più bisogno di cattolici’, insiste sulla necessità di portare l’esperienza delle “nostre comunità diffuse”. Esperienze che i partiti politici devono trasmettere alle istituzioni o “il rischio è fare danni”. Conferma l’impegno nella società delle ‘sue’ Acli, il presidente Emiliano Manfredonia, ricordando il successo della manifestazione della pace dello scorso 5 novembre “dove sono scese in piazza associazioni laiche e cattoliche, partiti politici, cittadini, sindacati. Nelle tante differenze, noi siamo stati il collante”.

Gigi De Palo, già assessore a Roma, e presidente della Associazioni familiari e della fondazione per la natalità, lancia il ‘format’ ‘Immischiati’ per raccontare la dottrina cattolica in modo non convenzionale, puntando a spingere alla partecipazione non per imposizione, ma “perché è bello farlo”. “Dobbiamo smettere di essere rassegnati, dobbiamo incidere di più e i cattolici hanno mille occasioni per farlo. Vanno messi insieme tutti i pezzi del nostro mondo”, guardando a quel 40 per cento di astenuti alle ultime elezioni. Obiettivo: “Giocare all’attacco”.

La conferma della voglia di partecipare è arrivata da Beatrice Capiluppi, dell’equipe nazionale giovani azione cattolica, ricordando l’iniziativa ‘Segni del tempo”, che ha coinvolto oltre 2mila responsabili ed educatori di giovani dell’Azione cattolica. Hanno concluso la giornata di incontri due ‘testimonial’: Alice Sartori, consigliera comunale a Budrio di Demos, e Tommaso Papa, consigliere di Buccinasco (Milano) che proviene dalla fondazione ‘Costruiamo il futuro” di Maurizio Lupi. Il segno comune? Partecipare, in modo trasversale, al bene del proprio comune e del Paese. “Magari collaborando sui temi comuni, al di là dell’appartenenza a questo o quel partito”, spiega Papa. D’accordo Sartori: “Abbiamo portato nelle istituzioni uno stile diverso. Meno conflitto, più collaborazione”.