Chi è Luca Vecchiettini, il nuovo sindaco di Pianoro con storico ribaltone

Pianoro (Bologna), 26 giugno 2024 – Chi è Luca Vecchiettini, il civico puro che, con la sua lista ‘Pianoro Civica’, ha fatto tremare il Pd in uno storico fortino dem come Pianoro?

Anche a Castel Maggiore è ribaltone / A Casalecchio ha vinto Ruggeri

Vecchiettini, che è nato a Bologna, ma vive da sempre sul territorio di Pianoro, ha 27 anni compiuti da poco. Dopo aver fatto gli studi primari e secondari sul territorio, ha deciso di seguire gli studi alla facoltà di Giurisprudenza all’Alma Mater Studiorium di Bologna dove ha concluso gli studi qualche anno fa.

Di mestiere fa l’amministratore di condominio e si dedica, nel tempo libero, alla sua grande passione: la natura.

Vecchiettini però ha un altro grande amore, quello per la politica a cui si dedica da quando è giovanissimo. Ha militato a lungo nelle fila della Lega per cui è stato anche consigliere di opposizione nella giunta di Franca Filippini. Non riconoscendosi più nel Carroccio, Vecchiettini lo lascia, a cavallo tra il 2021 e il 2022, per creare la sua lista Pianoro Civica con cui si è candidato a sindaco alle elezioni dell’8 e 9 giugno scorsi.

A fare da spartiacque nei voti, importanti e decisivi per Vecchiettini sia al primo che al secondo turno, l’appoggio di Simonetta Saliera, storico sindaco pianorese, ex vicepresidente della Regione Emilia Romagna e donna da sempre nella politica con il Pd. Proprio l’appoggio a un ex leghista ha attirato su di lei non poche polemiche durante tutta la campagna elettorale.

Simonetta Saliera è nata a Pianoro nel 1956, dove vive con il marito e il figlio. Dopo aver conseguito li diploma di maturità scientifica, ha lavorato dal 1980 come dipendente dell'Unione Montana Valli Savena-Idice. A Pianoro è stata consigliera comunale (dal 1985), poi assessore ai Servizi sociali, Sanità, Casa (dal 1987), assessore all'Urbanistica e bilancio (dal 1995 al 1999) e sindaco (dapprima dal 1990 la 1995, e poi successivamente dal 1999 al 2009). Dal 2004 al 2009 è componente l'Ufficio di presidenza di "Avviso Pubblico", associazione di Enti locali e regionali contro le mafie.

Da luglio 2009 a febbraio 2010 è stata assessore alla mobilità e infrastrutture del Comune di Bologna. Nel 2010, il governatore regionale Vasco Errani l’ha chiamata a far parte della giunta regionale come vicepresidente con deleghe al Bilancio, Sicurezza, Montagna, Regolazione servizi pubblici locali, Semplificazione e Trasparenza, Rapporto con il Sistema delle Autonomie. Alle elezioni del novembre 2014 è stata eletta consigliere nelle liste del Pd nella circoscrizione di Bologna con 11.947 preferenze.