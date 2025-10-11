Coalizione civica difende Francesca Albanese: "Non conta la simpatia, il focus è Gaza"

La cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati, continua a far discutere il centrosinistra. Il segretario del Pd, Enrico Di Stasi, pur condividendo la scelta del Comune, ammette che "da una figura di così alto profilo mi sarei aspettato un atteggiamento in alcune situazioni un po’ più responsabile". Decisamente contrario il Psi: "Un’Istituzione pubblica come il Comune di Bologna sbaglia a inseguire i professionisti dell’invettiva". Non torna indietro, invece, Detjon Begaj, capogruppo di Coalizione civica, ala sinistra della maggioranza di Matteo Lepore.

Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati

Begaj, la cittadinanza onoraria ad Albanese sta spaccando il centrosinistra e creando molte polemiche.... "Il riconoscimento nasce da un appello a luglio della vicesindaca Emily Clancy, portata avanti dal nostro gruppo che ne ha curato il testo, organizzando anche l’invito ad Albanese di visitare Palazzo d’Accursio e incontrare la maggioranza. Poi dico che la polarizzazione che c’è stata sul sindaco, che non è stato il fautore di questa proposta, serve, nel migliore dei casi, a dare spazio a piccoli partiti di centro o correnti varie di cui si era persa la traccia. Mentre nel peggiore dei casi, chi critica è complice del genocidio. Perché se si condivide la tesi del genocidio a Gaza si sta con Albanese".

Non si è ricreduto su Albanese dopo gli ultimi ’scivoloni’ mediatici? "Non è una questione di simpatia o antipatia. La politica è piena di persone arroganti... Alessandro Baricco definisce il movimento per Gaza ’un modo di stare al mondo’. Se uno crede fino in fondo a questo, si rende conto che chi ha fatto un lavoro meticoloso nell’ambito delle sue funzioni per descrivere l’economia del genocidio dev’essere difesa da chi vuole delegittimare il suo operato. Nella nostra epoca si passa troppo velocemente da miti ad essere completamente delegittimati per rimpolpare il proprio profilo social. Ma qui il focus è Gaza. E il genocidio non è un argomento da bar".

Quando sarà la cerimonia per la cittadinanza onoraria? "Non si sa. Dipende dall’occasione. A volte i tempi sono rapidi, altre volte passano anni".

Che cosa ne pensa dei violenti nelle piazze dei giorni scorsi? "Qualunque cosa sposti l’attenzione dalla causa palestinese, e la repressione è una queste, rende la questione non più politica, ma di ordine pubblico. Credo che si sia parlato troppo degli scontri, rispetto all’impatto politico di questo grande movimento di massa".

Ha fatto discutere anche la mozione del Coordinamento cittadini Appennino bolognese contro la guerra dove in un passaggio si invita a dialogare con Hamas. Che cosa ne pensa? "Suggerisco di leggere due libri per uscire dalle tifoserie: ’Negoziare con il diavolo’ di Pierre Hazan, e l’altro ’Hamas’ di Paola Caridi".

Il sindaco Lepore espose la bandiera della Palestina e, successivamente, anche quella di Israele. Come l’ha vissuta questa scelta? "Fosse dipeso da noi avremmo esposto solo la bandiera palestinese. Ma più che pensare ai simboli, agiamo concretamente sugli appalti e la rottura dei rapporti economici".