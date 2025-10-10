Comunali a Bologna, Forza Italia c’è: "Muoviamoci per tempo"

Bologna, 10 ottobre 2025 – Il centrodestra fa un passo in avanti. E, in vista delle Comunali 2027, comincia a scaldarsi. Obiettivo: evitare di decidere il candidato o la candidata che sfiderà il sindaco Matteo Lepore in ritardo come successe nella tornata precedente con il civico Fabio Battistini. A fronte di una distanza molto marcata di voti tra centrodestra e centrosinistra (come certificato dalle Regionali) il fattore ’tempismo’ diventa fondamentale. Ne sa qualcosa Valentina Castaldini, donna forte di Forza Italia nel territorio, e consigliera regionale, che si mette avanti con i lavori. "Dobbiamo lanciare un tavolo del centrodestra per costruire una candidatura alternativa. Lo possiamo fare partendo dai partiti del centrodestra che fino a oggi hanno collaborato in maniera proficua per amministrative e regionali, ed è giusto che, in questa situazione, ci si muova per tempo". L’azzurra rimarca che "questo è un mandato che da sempre ci chiedono i cittadini: serve un lavoro di preparazione per scegliere la persona giusta e credibile in città". Se in molti ’spingono’ per un nome politico, con Stefano Cavedagna, eurodeputato meloniano considerato in pole, l’opzione civica non viene scartata. E Alberto Forchielli, imprenditore e volto tv, che si è detto pronto "a correre come anti-Lepore", ha già avuto qualche attestato di stima. "Guardo con interesse chiunque possa essere un valore aggiunto. È chiaro che serve un confronto a partire dal centrodestra con chiunque voglia contribuire a una proposta non appena alternativa ma diversa rispetto al centrosinistra", dice Castaldini.

Nel frattempo, però, nella galassia del centrodestra qualcosa si muove anche dalle parti di Elena Ugolini, già sfidante di Michele de Pascale in Regione, oggi consigliera regionale di Rete Civica. L’ex preside del Malpighi ha appena lanciato un programma su ètv ’8minuti con Elena Ugolini’, in onda il martedì alle 18.15, mentre ieri, a Palazzo Isolani in centro, ha organizzato un aperitivo con un centinaio di persone per fare il punto sui suoi dieci mesi di lavoro in Regione. Visto questo attivismo, c’è chi pensa che potrebbe scendere (di nuovo) in campo come candidata sindaca (un’opzione di cui si parlò anche quando si lanciò alla conquista dello scranno più alto di Viale Aldo Moro) o magari costruendo una lista civica (partendo dalla sua neonata associazione ’La persona al centro’). Ugolini (per ora) non si sbilancia, ma di certo sta sondando il terreno: "L’idea della trasmissione nasce per tenere un filo diretto coi cittadini. Serve uscire dal Palazzo per far sapere alla gente l’impegno che ci stiamo mettendo. In tv parlerò di sicurezza, scuola, mobilità, anziani, sanità, tutti temi cari ai cittadini. Credo in una politica di servizio".