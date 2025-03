Comunali 2027, Forza Italia apre il cantiere Bologna: ecco i nuovi coordinatori nei quartieri

Bologna, 22 marzo 2025 – Forza Italia apre il cantiere Bologna per le Comunali 2027. Il primo passo è il Congresso che si è tenuto questa mattina per eleggere i coordinatori azzurri dei sei quartieri cittadini. Le anime del partito, ciellina e riformista, la prima afferente a Valentina Castaldini, consigliera regionale di Forza Italia e coordinatrice in Emilia, la seconda vicina al responsabile Giustizia del partito regionale, Angelo Scavone, hanno trovato un accordo unitario in tutti i rioni, salvo Borgo-Reno. Qui, infatti, la componente di Manes Bernardini, rientrato in Forza Italia prima delle elezioni in Emilia-Romagna, non ha sottoscritto l’accordo con le due correnti di maggioranza, lanciando la sfida a Giacomo Forcione con il leader dei giovani azzurri Daniele Aiello.

Alla fine della votazione, cinque azzurri sono stati eletti per acclamazione: Moreno Masotti (Navile), Maria Costanza Bendinelli (San Donato-San Vitale), Andrea Ventura (Santo Stefano), Fabio Tedesco (Savena) e Marco Grandi (Porto-Saragozza). Nel duello Forcione-Aiello, si è imposto il primo per 30 voti a due.

L'assemblea di Forza Italia con i vertici territoriali del partito

“Il nostro partito ha intenzione di crescere e arrivare al 20 per cento come dice il nostro presidente Antonio Tajani. Partiamo da oggi costruendo un tavolo bolognese proprio in vista del prossimo appuntamento elettorale, per immaginare temi e priorità di questa città”, carica le truppe Castaldini. Presente all’assemblea azzurra anche il viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, prima di visitare il Cosmoprof: “I congressi sono la parte costituente della vita del partito. Non si può arrivare a ridosso delle elezioni impreparati. L’identikit del candidato di centrodestra che verrà? Esistono due modi per fare politica, la prima è scegliere una persona e ci costruisci il partito attorno, la seconda parte dalla costruzione del partito e poi va a individuare le personalità che rappresentano quelle idee. Noi ci rivediamo nel secondo modello che è più democratico ed efficace”. Soddisfatto il coordinatore di Forza Italia Bologna, Lanfranco Massari che lancia un appello a tutto il centrodestra per "prepararci alla sfida delle Comunali" e, quindi, sfidare il sindaco Matteo Lepore.

Voce fuori dal coro Aiello, sconfitto al Borgo-Reno: “Da anni sono il coordinatore azzurro del Quartiere, artefice dell’ingresso di Bernardini, non gradito alla dirigenza locale di Cielle e Forza Italia. Quindi sa molto di una resa dei conti da parte di Comunione e Liberazione. Ma io andrò avanti, perché chi lotta per la libertà non è mai solo. Io non vengo fatto fuori da Forza Italia, ma dalla dirigenza locale di Forza Italia Bologna guidata da Comunione e liberazione”.

Guarda alle Comunali il capogruppo azzurro in Regione Pietro Vignali: “La sfida è trasformare questo percorso elettorale in un percorso politico migliorando il radicamento territoriale, la comunicazione delle attività che i rappresentanti svolgono e aprire le porte ai civici". Punta al rafforzamento di Forza Italia l'eurodeputato Massimiliano Salini: "Forza Italia è il partito della responsabilità e della concretezza. E lo sta dimostrando a livello territoriale e nazionale, ma anche in ambito internazionale".