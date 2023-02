Congresso Pd, Bonaccini parte avanti Governatore al 54%, Schlein insegue

Bologna, 5 febbraio 2023 – E’ Stefano Bonaccini il candidato al Congresso del Pd che si trova in vantaggio, a Bologna e provincia, dopo la prima giornata di voto nei circoli. Il governatore dell’Emilia-Romagna è avanti quasi ovunque, in alcuni casi anche con un buon margine. Ma c’è da registrare la discreta tenuta, anche su un paio di territori sulla carta ‘più vicini’ al governatore, della principale sfidante Elly Schlein. Resta in ogni caso, come cartolina del primo giorno e come era forse ovvio all’inizio, una predominanza chiara di Stefano Bonaccini. Se netta, più sfumata o improvvisamente perduta, lo si capirà al termine della corsa. Lontani invece sono gli altri due candidati Paola De Micheli e Gianni Cuperlo. Questi i numeri complessivi dopo la giornata numero uno: votanti 741, Bonaccini al 54,25%, Schlein 36,03%, Cuperlo 9,31%, De Micheli 0,40%. Su tutto il territorio nazionale Bonaccini fluttua oltre i 10 punti davanti (52 a 36) a Schlein. La sfida in città Nei circoli più numerosi, la mozione del governatore ha tenuto bene. Al Gramsci: Bonaccini 27, Schlein 20, Cuperlo 8, De Micheli 1. Più netta invece l’affermazione del governatore in un altro circolo mediamente popoloso, il Dossetti: Bonaccini a 45 voti (85%),...