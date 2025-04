Congresso Pd, slitta la Direzione. Summit per trovare un accordo. Mazzoni al bivio e Caciolli in pole

Bologna, 30 aprile 2025 – Grandi manovre in vista per il Congresso del Pd di Bologna. Votate le regole per l’assise regionale, dove Luigi Tosiani pare veleggiare solitario verso il bis visto che, a ora, non paiono profilarsi competitor, sotto le Torri la questione è un po’ più complessa. L’obiettivo, non più celato da parte dell’area Schlein, che qui ha Matteo Lepore come maggiore esponente, è trovare un nome unitario, capace di non creare fratture.

Tradotto: se convogliare i consensi riformisti su Federica Mazzoni, attuale segretaria provinciale dem, si confermerà missione (quasi) impossibile, a quel punto l’opzione è giocare qualche carta alternativa. La conferma che le trattative siano partite e che gli incontri tra i pontieri di area Schlein, che fanno riferimento al sindaco Lepore, e quelli di area Bonaccini, cioè vicini all’area De Maria e all’ala Critelli-Aitini, si siano intensificati è il posticipo della Direzione provinciale. Direzione che avrebbe dovuto tenersi ieri sera, ma che è slittata al 12 maggio. Data utile, forse, per trovare la quadra tra le anime del partito su un nome che eviti un congresso di scontro. Scontro che, in effetti, non gioverebbe a Lepore considerando l’appuntamento con il bis prenotato nel 2027. Un appuntamento a cui sarebbe meglio arrivare con il Pd unito, senza fratture. Da quanto trapela, infatti, un accordo tra progressisti e riformisti ancora non c’è, ma è pure vero che si sta lavorando per chiuderlo. Assodato che l’area Schlein sarebbe disponibile a trovare alternative in grado di ricucire il partito, nomi ancora non sarebbero stati proposti. E non si avrebbero ’briscoloni’ all’orizzonte da tirare fuori dal cilindro.

Se le quotazioni di Mazzoni calano, la soluzione potrebbe trovarsi in un nome femminile alternativo, e tra i beninformati, quello di Giulia Caciolli, attuale responsabile Organizzazione del partito, sembra avere buone chance. Meno in quota, la consigliera Pd Mery De Martino, che ’sconta’ posizioni troppo a sinistra per l’area che fa riferimento a De Maria e all’ala Critelli-Aitini.

Caciolli, invece, avrebbe dalla sua due vantaggi: essere vicina a Lepore, ma allo stesso aver fatto parte del comitato pro Bonaccini alle primarie. Morale: una figura in grado di mettere d’accordo tutte le anime. Si vedrà.

Da capire, in effetti, saranno anche le prossime mosse di Mazzoni, prima segretaria donna della Federazione, che pur con le difficoltà del caso, sta portando a casa il piano di rientro dal debito con il taglio di circa una trentina di circoli, meno di quanto preventivato all’inizio. Piano, comunque, firmato da tutto il gruppo dirigente del partito. Nel Pd si sottolinea che questi "saranno giorni decisivi", e da parte riformista (che in caso di congresso di scontro aveva pronte due ipotesi, il vicesegretario Matteo Meogrossi e la capogruppo Giorgia De Giacomi) si ricorda il mantra ripetuto nelle ultime settimane: "Serve una fase nuova per il partito".