FdI, convegno sull’Occidente. Conservatori e Riformisti europei all’hotel Savoia, presente Capezzone

Bologna, 19 giugno 2025 – ‘Occidente, noi e loro – i nemici dell’Europa e dei nostri valori’ è l’incontro promosso dal gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei, in programma domani venerdì 20 giugno alle 18.30 all’Hotel Savoia Regency in via del Pilastro 2 a Bologna.

Per parlare di futuro, scenario internazionale e prospettive ci saranno Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero, Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera dei Deputati di Fratelli d’Italia, Marco Lisei (senatore di FdI), Marta Evangelisti (capogruppo di FdI in Regione Emilia-Romagna) e Stefano Cavedagna (eurodeputato ECR-FdI).

Un’occasione come detto di affrontare i temi di attualità e politica che ci riguardano da vicino, con l’apporto di attori istituzionali del territorio e del Paese, oltre che a livello europeo.