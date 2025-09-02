Crack a Bologna, il sottosegretario Molteni: “Un dossier in Procura? Una pagliacciata per sviare l’attenzione”

Bologna, 2 settembre 2025 – Anche Nicola Molteni, sottosegretario all’Interno, interviene sull’emergenza crack a Bologna, dopo le polemiche sull’iniziativa di distribuire pipe gratis ai consumatori e il nostro reportage tra le strade della Bolognina.

"Un dossier da inviare alla Procura sullo spaccio di droga alla Bolognina rappresenta solo l'ennesima operazione di distrazione di massa con la quale il sindaco Matteo Lepore e la sua assessora Matilde Madrid provano a buttare la palla in tribuna per nascondere la manifesta incapacità del centrosinistra di governare la città di Bologna", sferza il sottosegretario, che parla anche di “un tentativo grossolano per sviare l'attenzione dalle assurdità di cui si sono resi responsabili”.

"Come da ultimo la distribuzione di pipe per il crack! Un vero abominio, quando è risaputo oramai che questi metodi di asserito contenimento del danno non fanno altro che incentivare il consumo di droga. E allora per arginare questa, e tutte le figuracce accumulate, che fanno? Si scoprono paladini della sicurezza e annunciano in pompa magna l'invio di un dossier 'perché serve un salto di qualità nell'intervento dello Stato'".

Molte insiste, continuando ad attaccare gli esponenti dell’amministrazione di centrosinistra: "La smettessero con queste pagliacciate e si dedichino alle cose concrete, come fornire il taser agli agenti della polizia locale che lo chiedono a gran voce, uno strumento essenziale per tutelare gli operatori che lavorano in strada. Comincino a dare una mano, non solo a chiacchiere ma nei fatti, senza remare contro le iniziative volute da questo Governo grazie al quale finalmente, dopo anni di lassismo, sono state messe in campo iniziative serie per contrastare criminalità e degrado. Come dimostrano, tra l'altro, i controlli nelle 'zone rosse' che anche a Bologna permettono di allontanare spacciatori, borseggiatori e persone violente. Da ottobre scorso in queste aree solo a Bologna sono state controllate quasi 32mila persone e 220 hanno ricevuto un provvedimento di allontanamento, l'83% dei quali stranieri. E a questi controlli si aggiunge un'attività costante di presidio del territorio: solo negli ultimi due mesi le forze di polizia hanno arrestato, proprio a Bologna, oltre 70 persone, metà delle quali per fatti di droga".

All’iniziativa del Comune hanno fatto seguito anche una denuncia per “istigazione a delinquere” e “favoreggiamento dell’uso di sostanze stupefacenti” e un esposto alla Corte dei Conti per presunto “danno erariale” da parte di Fratelli d’Italia. "Insomma - conclude il sottosegretario - dati e fatti smentiscono la giunta Lepore e mentre le forze di polizia arrestavano decine di spacciatori, il Comune di Bologna regalava pipe per drogarsi comprate con i soldi dei contribuenti".