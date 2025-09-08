De Pascale alla Festa Pd di Bologna: “Grande piano sugli aeroporti, il Marconi non basta”

Bologna, 8 settembre 2025 – Crisi aziendali e infrastrutture. La sfida della sanità pubblica perché da qui “non passeranno” e noi “non molleremo” e le ferite dell’alluvione.

La sicurezza e “le promesse tradite del governo”. Il debutto di Michele de Pascale da governatore eletto dell’Emilia-Romagna alla festa dell’Unità di Bologna, a sua volta per la prima volta al parco Cevenini, a Borgo Panigale, è accolto da una sala piena e tutto lo stato maggiore del Pd in prima fila, come da tradizione dell’ex partitone (i segretari provinciale e regionale Enrico Di Stasi e Luigi Tosiani, il sindaco Matteo Lepore, alcuni assessori regionali, deputati e consiglieri).

Tra i mantra, come detto, la sanità pubblica, questione chiave per i primi mesi da governatore, ma segue l’altro tema, pesante, che caratterizzerà il proseguimento del mandato: grandi opere e trasporti.

Ma prima apre sulla vertenza di Yoox, dallo sciopero dei lavoratori alle prossime battaglie: “Questa è una crisi emiliano-romagnola, non si scappa in Lombardia. La discussione va fatta nel nostro territorio, quando ci sono le difficoltà si affrontano e insieme si trovano le soluzioni. Si tratta di una crisi asimmetrica quella di oggi, dove dall’altra parte, invece, c’è chi è limitato nella crescita dall’incapacità di trovare professionalità sul mercato”.

L’altro tema ‘caldo’, quello delle infrastrutture, dal Passante all’aeroporto Marconi, il presidente dell’Emilia-Romagna lo mette in cima alle priorità. E annuncia che tra fine settembre e inizio ottobre la Regione lancerà l’annunciato piano straordinario degli aeroporti dell’Emilia-Romagna.

Punto chiave: “Ridurremo le tasse aeroportuali per gli scali sotto il milione di passeggeri, un provvedimento che adotteremo perché la sola crescita del Marconi non basta più”.

Morale: “Va sviluppato tutto il sistema, compresi gli scali minori. Perché il sistema non è solo il Marconi”.

Altro capitolo corposo del pacchetto infrastrutture della Regione è il Passante “su cui, credo, nelle prossime settimane (a metà settembre ci sarà il nuovo summit a Roma, ndr) proveremo a portare a casa il massimo possibile.

Diversità di vedute con Lepore? Macché, ci sentiamo tutti i giorni e ci batteremo con tutte le nostre forze, opera di compensazione per opera di compensazione”.

Non manca, poi, nel dibattito, un accenno alla sicurezza, dove de Pascale fa da sponda al sindaco, in vista dell’arrivo del ministro Matteo Piantedosi sotto le Torri. “Nessuno può dire che le città siano più sicure e che cosa si fa? Si prova a dare la colpa al primo cittadino. Peccato che il governo, finora, sia solo intervenuto su temi come i rave e il Leoncavallo. Non credo siano questi i temi che angosciano i cittadini”.

Sulla sanità, cavallo di battaglia dei primi mesi di mandato con la famosa e contestata manovra dei ticket, continua la difesa strenua del sistema pubblico. “Perché – dice – l’Emilia-Romagna non cura solo i suoi cittadini, ma cura l’Italia”.

Prima dei saluti, uno sguardo al caso Puglia, con una punzecchiatura a Michele Emiliano e Nichi Vendola: “L’idea che chi fa il presidente torni in consiglio è un’impostazione sbagliata… Se mi fosse successo con Bonaccini o Errani? Li conosco da 18 anni. Ma il concetto vale per tutti: dopo de Pascale arriverà qualcun altro. E non mi angoscia”.