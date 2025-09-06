Duemila a Monte Sole per Gaza e la Global Flotilla: “Saremo il vostro equipaggio di terra” / Video

Bologna, 6 settembre – Bologna spinge la mobilitazione per Gaza e, soprattutto, la Global Sumud Flotilla. Dopo la manifestazione di giovedì sera, dove l’assessore Daniela Ara era stato contestato, il movimento a sostegno della popolazione palestinese e delle navi allestite per portare aiuti umanitari nella Striscia si è ritrovato stamattina a Monte Sole per l’evento, organizzato dalla Cgil a cui hanno aderito anche i Comuni di Bologna e di Marzabotto, ‘Fermiamo la barbarie’. Location già scelta nel giugno scorso per la marcia di pace Pro Pal.

La manifestazione per Gaza e la Global Flotilla 'Fermate la barbarie' a Monte Sole

Le parole di Bulgarelli (Cgil)

Orgoglioso della partecipazione di quasi duemila persone, in mezzo a due mega bandiere, della Palestina e della Pace, il segretario generale della Cgil di Bologna, Michele Bulgarelli, ha ‘caricato’ i presenti: “Ci prendiamo un impegno, come abbiamo fatto giovedì sera. Saremo il vostro equipaggio di terra, impegnati a sostenere il vostro diritto pacifico e determinato di raggiungere Gaza e di portare gli aiuti alla popolazione, e lo faremo con tutti gli strumenti a nostra disposizione, compreso lo sciopero, se sarà necessario”, dice rivolgendosi all’equipaggio della Global Flotilla. Per Bulgarelli “le manifestazioni di questi giorni segnano una svolta nel protagonismo delle forze sociali, politiche, dei movimenti, delle cittadine e dei cittadini. Ce lo dice il corteo di Genova che ha accompagnato la partenza della Global Sumud Flotilla, una partecipazione che non si vedeva dai tempi del G8 del 2001”.

Il numero uno della Camera del Lavoro di Bologna scandisce dal palco che “Stati e governi democratici, membri delle Nazioni Unite, firmatari di accordi, trattati e convenzioni per il rispetto dei diritti umani devono fermare questa barbarie”. Il dirigente sindacale tiene anche a sottolineare la novità rappresentata dalle “forti prese di posizione, non scontate, delle organizzazioni sindacali internazionali e che arrivano anche grazie alla Cgil, che da subito è stata in piazza per la Pace e per fermare il genocidio”. Inoltre, aggiunge, “la Confederazione europea dei sindacati ha chiesto alla Commissione europea, assieme alle federazioni europee di categoria, di sospendere l’Accordo di associazione Ue-Israele e di interrompere ogni commercio di beni prodotti negli insediamenti illegali”. E ringrazia “la Flotilla, la più grande iniziativa umanitaria della storia con navi civili, che rompe una logica da blocchi contrapposti e pratica una diplomazia dal basso, nel rispetto del diritto internazionale”, Bulgarelli esorta a “disobbedire e disertare la logica della contrapposizione tra un declinante Occidente chiuso dentro una folle corsa al riarmo e un Sud globale che si ritrova di fronte alle parate militari”.

In lotta anche per il lavoro

Infine, indica le prossime tappe: “L’autunno inizia presto, con le piazze piene a sostegno della Global Flotilla, passerà attraverso la grande marcia Perugia-Assisi del 12 ottobre e attraverserà le piazze per il lavoro e i contratti, per la scuola e la sanità pubblica, per le libertà democratiche e costituzionali, contro i licenziamenti”. E a questo proposito, Bulgarelli non manca di chiedere “un applauso di incoraggiamento per le lavoratrici e i lavoratori della Yoox, che lunedì iniziano la loro lunga marcia contro i 160 licenziamenti”. E concludendo il suo intervento, il dirigente sindacale rimarca che “non ci possono essere giustizia sociale e diritti sul lavoro se non fermiamo il genocidio in Palestina. Per me - chiude - è la stessa lotta: non possiamo avere giustizia climatica senza una Palestina libera, perché non possiamo avere giustizia climatica senza giustizia sociale”.

C’è anche l’assessore Ara

Sul palco, oltre alla sindaca di Marzabotto Valentina Cuppi e Yassim Lafram, presidente dell'Ucoii, l’Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, anche l’assessore Daniele Ara, con la fascia tricolore: “Una grande e bella manifestazione, una delle tante che si deve fare a sostegno della Global Flotilla. Essere a Monte Sole ha un grande significato perché qui nel ‘44 si è compiuto un genocidio e in questo momento stiamo vivendo a un altro genocidio a Gaza. Per questo abbiamo il compito di svegliare le coscienze e la politica”.

La presenza del Pd

Alla manifestazione era presente anche la delegazione del Pd con il segretario provinciale dem, Enrico Di Stasi: “Oggi questo luogo, simbolo della memoria antifascista e della Resistenza, dove la barbarie nazifascista si abbatté contro civili innocenti, ci richiama alla responsabilità di non voltare lo sguardo davanti a ciò che accade in Medio Oriente. Eravamo in tanti e abbiamo camminato insieme, con le bandiere della pace e della Palestina, per ribadire che nessun popolo deve essere condannato alla violenza, allo sterminio e alla guerra. La pace non è un’utopia, ma una necessità. Per questo – esorta Di Stasi – serve un impegno forte delle istituzioni italiane ed europee: cessate il fuoco immediato, stop all’assedio di Gaza, riconoscimento dei diritti del popolo palestinese e rilancio di un processo di pace giusto e duraturo, ed anche a sostegno di chi dentro e fuori Israele combatte la linea di Netanyahu”. Da qui, “alla Global Sumud Flotilla per rompere l’assedio di Gaza dal mare va tutta la nostra vicinanza e solidarietà”.