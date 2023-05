Elezioni Castel d’Aiano 2023, i risultati delle comunali: lo spoglio in diretta

Castel d’Aiano (Bologna), 15 maggio 2023 – Alle 15 per i cittadini di Castel d’Aiano si sono chiuse le porte dei seggi elettorali, dopo il voto arriva il momento dello spoglio che ci dirà chi sarà il nuovo sindaco della città.

Alla chiusura è stata registrata un’affluenza del 55,18 contro il 69,86% delle precedenti elezioni. Per conoscerne il nome bisogna attendere i risultati delle elezioni comunali 2023, che noi seguiamo in diretta aggiornando questo articolo.

Scrutinata la prima sezione, Rossella Chiari è avanti con 98 voti (67,59%), contro Dario Mingarelli 47 voti (32,41%)

Liste e candidati

Partita a due fra Rossella Chiari e Dario Mingarelli. Chiari guida una lista civica in tutti i sensi dato che è composta da persone che conoscono bene il territorio e che sono impegnate in diverse associazioni. Inoltre, la candidata porta con sé un’approfondita conoscenza della macchina municipale rimarcando la caratteristica principale di questo gruppo. Sulla scheda il suo nome non sarà affiancato da nessun simbolo riferibile a qualche partito politico.

Fratelli d’Italia e della Lega nel logo del professor Dario Mingarelli. Risiede a Tavernola, una frazione di Grizzana Morandi, ma ha al suo fianco il supporto delle altre figure importanti della lista, tra cui anche alcuni ex amministratori del territorio daianese. Senza la sua discesa in campo non vi sarebbe stato un secondo candidato sindaco e questo avrebbe portato alla stessa situazione del 2019, quando a presentarsi fu solo Alberto Nasci, prematuramente scomparso lo scorso gennaio.