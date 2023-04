Elezioni Comunali 2023 liste Castel D’Aiano: duello fra Rossella Chiari e Dario Mingarelli

Castel D’Aiano (Bologna), 16 aprile 2023 – Alle comunali del 14 e 15 maggio i cittadini di Castel d’Aiano iscritti alle liste elettorali potranno scegliere il nuovo sindaco votando Rossella Chiari o Dario Mingarelli. Chiari guida una lista civica in tutti i sensi dato che è composta da persone che conoscono bene il territorio e che sono impegnate in diverse associazioni. Inoltre, la candidata porta con sé un’approfondita conoscenza della macchina municipale rimarcando la caratteristica principale di questo gruppo. Sulla scheda il suo nome non sarà affiancato da nessun simbolo riferibile a qualche partito politico. Vista la natura dell’altra lista verrebbe naturale pensare che questa sia di centro sinistra, ma i suoi componenti rifiutano questa definizione rimarcando che è semplicemente l’espressione della società di un paese che si trova al confine di tante realtà diverse.

I simboli di Fratelli d’Italia e della Lega saranno, invece, nel logo che accompagnerà il nome del professor Dario Mingarelli. Presidente dell’associazione Mela Rosa Romana, grande conoscitore dell’ecosistema dell’Appennino, in questi mesi ha portato avanti diverse iniziative o proposte per rilanciare la montagna dopo il covid. Risiede a Tavernola, una frazione di Grizzana Morandi, ma ha al suo fianco il supporto delle altre figure importanti della lista, tra cui anche alcuni ex amministratori del territorio daianese. Senza la sua discesa in campo non vi sarebbe stato un secondo candidato sindaco e questo avrebbe portato alla stessa situazione del 2019, quando a presentarsi fu solo Alberto Nasci, prematuramente scomparso lo scorso gennaio.

In questi mesi e fino all’insediamento del nuovo primo cittadino, il comune è stato retto da Franco Ronchetti, essendo il vicesindaco uscente, e la sua attività non si è limitata all’ordinaria amministrazione, essendo parte attiva nell’accordo tra la locale Croce Rossa e l’Ausl di Bologna che consentirà al punto prelievi di proseguire il suo servizio fino al mese di marzo del 2024. Infine, Castel d’Aiano risulta il primo comune dell’Emilia Romagna nel rapporto tra donatori d’organo e abitanti.