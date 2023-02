Elly Schlein, rubato lo zaino sul treno. L’appello: “Almeno ridatemi i taccuini”

Schlein, candidata alla segreteria Pd. Domenica la sfida con Bonaccini

Bologna, 24 febbraio 2023 – Per favore, fatemi riavere “i taccuini dove ho raccolto testimonianze e voci incrociate in questo lungo viaggio, i miei occhiali, la borraccia, le lettere che alcuni di voi mi hanno consegnato con le loro speranze e proposte, da sud a nord”. E’ l’appello accorato di Elly Schlein, candidata alla segreteria Pd, derubata dello zaino sul treno.

"Mi hanno rubato lo zaino oggi sul treno da Verona a Milano centrale – spiega -, poco prima o poco dopo la fermata di Brescia". Aggiunge la parlamentare: "Se a chi l'ha rubato dovesse arrivare questo messaggio, lo prego di restituirlo in qualche modo, di lasciarlo da qualche parte che sia trovabile".

Questo "non tanto per il computer, mica m'illudo - scrive Schlein - ma per i taccuini dove ho raccolto testimonianze e voci incrociate in questo lungo viaggio, i miei occhiali, la borraccia, le lettere che alcuni di voi mi hanno consegnato con le loro speranze e proposte, da sud a nord. Quelle mi dispiace tantissimo perderle".

"Girando in lungo e largo per il Paese da settimane una disavventura poteva accadere”, conclude