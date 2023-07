+Europa Bologna, congresso ed elezioni: chi sono i nuovi vertici della sezione

Bologna, 1 luglio 2023 – +Europa Bologna ha eletto i suoi nuovi vertici in una partecipatissima assemblea congressuale confermando il ruolo determinante che la città emiliana riveste nel panorama politico del partito. L'evento, apertosi oggi, ha visto come protagonisti il sindaco Matteo Lepore e il segretario e deputato Riccardo Magi, che hanno aperto i dibatti con una vivace discussione sulle questioni cruciali dei diritti civili, dell'ius soli e del proibizionismo.

I lavori congressuali sono stati guidati con abilità dal coordinatore uscente Arcangelo Macedonio e il suo braccio destro Matteo Halissey, i quali, da settembre 2022, lavorano presso il quartier generale di +Europa nella capitale.

L'annuncio dei nuovi vertici del partito locale ha suscitato grande attesa e curiosità tra i delegati presenti. La presidenza è stata assegnata a Valentina Saibante, figura di spicco nel panorama politico bolognese. La sua elezione rappresenta un segnale di rinnovamento e fiducia nel futuro del partito, portando in primo piano la voce e la leadership delle donne all'interno di +Europa.

Alessio Zini è stato confermato nel ruolo di coordinatore e portavoce mentre il ruolo di fondamentale importanza, quello di tesoriere, è stato affidato a Michelangelo Mastrorocco. Infine, il consiglio direttivo sarà composto da tre membri attentamente scelti: Stefano Taddei, Maria Carlotta Magnaguagno e Veronica Petroncelli.

La riunione è stata anche ricca di interventi esterni da parte di personalità appartenenti alla sfera liberale emiliano romagnola tra cui: Franco Grillini, attivista LGBTQ+, ex deputato e Presidente onorario Arcigay; Danny Labriola, co-portavoce Europa Verde - Verdi Bologna; Alessandra Conti, coordinatrice di Italia Viva Bologna; Nora Righini, Responsabile di Bologna In Azione Under 30; Francesco Bragagni, segretario regionale Partito Socialista Italiano Psi; Francesco Baldi, city lead di Volt Bologna; Pierfrancesco Bresciani, Associazione Luca Coscioni; Pietro Borsari, Associazione Tematica Piero Capone; Maria Letizia Martorana Tusa, Segretaria Mfe-Gfe Bologna e Lorenzo Farneti, delegato associazione Extrema Ratio.

“Per costruire un’alternativa chiara e concreta a questo governo di destra illiberale e reazionario la parola chiave deve essere il confronto- ha sottolineato Magi- un dibattito significa iniziare davvero a costruire un modello opposto a quello che la destra propone oggi in Italia”. “Dobbiamo rimparare a fare opposizione - ha dichiarato il sindaco Lepore - la grande missione che abbiamo di fronte è quella di mobilitare le persone che sono sfiduciate. Dobbiamo essere capaci di ricostruire insieme un blocco sociale su alcuni temi fondamentali, come quelli sui quali ci siamo confrontati oggi”.