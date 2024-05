Europee, Antonella Soldo lancia la campagna elettorale con cannabis legale

Bologna, 3 maggio 2024 – “Ci sono tanti politici che vendono ‘fumo’, io lancio cannabis”. Così si apre la campagna elettorale di Antonella Soldo, candidata con Stati Uniti d’Europa alle elezioni dell’8 e 9 giugno. Si punta sulla legalizzazione della cannabis e per questo non si poteva che partire dalla tristemente nota per lo spaccio piazza Verdi. Un vero e proprio lancio, sì perché la candidata, per dare un forte segnale, ha distribuito delle vere e proprie bustine contenenti cannabis legale, ovvero con un tasso di Thc (uno dei principi attivi delle infiorescenze di cannabis) consentito dalla legge, ai presenti. I pacchettini recano la scritta: “È meglio legale” e sfidano apertamente le politiche proibizioniste del governo Meloni.

FOCUS Europee 2024 / Chi sono i candidati in Emilia Romagna

“Siamo partiti proprio da una piazza di spaccio per lanciare la campagna, qui, a tutte le ore, si può acquistare cannabis illegale e molto altro. Proprio questa piazza incarna il motivo per cui la marijuana deve essere legale. Un mercato controllato è la prima arma contro l’illegalità, la regolamentazione combatte le mafie, legalizzare questa pianta aiuterebbe a risolvere il sovraffollamento delle carceri, piene non di mega narcotrafficanti ma di ragazzini e noi, di Stati Uniti d’Europa, ci batteremo anche per questo. Sono qui per dar voce a tutti quegli italiani che, per un motivo o per l’altro avevano bisogno della cannabis e si sono ritrovati nei guai a causa di una politica proibizionista. In Europa le cose stanno cambiando. Noi dobbiamo scegliere se guardare alla Germania che legalizza la coltivazione e l’uso personale spiegando che così si combattono anche le mafie, oppure se il nostro modello è l’Ungheria di Orban che vieta pure la cannabis medica” afferma Antonella Soldo, candidata nella circoscrizione nord-est per Stati Uniti d’Europa dal palco di piazza Verdi, a Bologna.

Anche il candidato Alessandro Cecchi Paone, che corre sempre per Stati Uniti d’Europa ma nella circoscrizione nord-ovest ribadisce l’importanza della legalizzazione perché “in un’Italia lenta e arretrata nel campo della libertà di scelta non ci interessa dire alle persone cosa debbano fare, ci battiamo perché alle persone non venga detto cosa non fare. Siamo libertari e antiproibizionisti per far in modo che ognuno possa decidere del proprio destino”.