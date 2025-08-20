Festa dell’Unità di Bologna 2025, dibattiti e spazi più ristretti: dove e date

Bologna, 20 agosto 2025 - Un cambio di location che aprirà un nuovo capitolo, continuando però nel segno della tradizione. Quest’estate, infatti, la festa dell'Unità di Bologna ha trovato una nuova casa: si tratta del parco Maurizio Cevenini in via Biancolelli, a Borgo Panigale, luogo in cui la kermesse si svolgerà dal 29 agosto al 21 settembre.

Con il calendario degli eventi ormai alle porte, mancano ora meno di dieci giorni alla data di inizio, che segna un significativo passaggio dopo un percorso durato oltre cinquant’anni al Parco Nord.

Quello che nel 2023 doveva essere “l’ultimo valzer” nella storica sede si trasformò infatti, nell’estate successiva, in un ritorno nella medesima location. Ora però, giunti nell’estate del 2025, il trasloco entra realmente nel vivo: nuove porte sono ormai pronte ad aprirsi alla comunità in vista del tradizionale appuntamento.

“Abbiamo cambiato luogo per rilanciarne la natura e lo spirito - si legge in un post lanciato sulla pagina Facebook della Festa dell’Unità -. Per ventiquattro giorni sarà la piazza della città e la casa di tutti. E sarà la festa di sempre. La festa delle volontarie e dei volontari che la allestiscono e la fanno funzionare. La festa dei sapori, tradizionali, locali e regionali. La festa delle arti e della cultura, della socialità e dell'inclusione. La festa della politica, dell'incontro e del confronto. La festa delle idee per Bologna, per l'Italia, per il futuro”.

Un primo assaggio che sembra così confermare come il cambio della location, di dimensioni più contenute rispetto a quella storica, non snaturerà comunque l’anima dell’evento, da sempre costellato da dibattiti, incontri e buon cibo, così come richiede la tradizione.