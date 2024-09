Festa dell’Unità a Bologna: arriva Schlein. E il 14 sale sul palco il campo largo

Bologna, 2 settembre 2024 – One woman show stasera per la segretaria del Pd Elly Schlein. La leader dem sarà alle 21 alla Festa dell’Unità, accolta da tutto lo stato maggiore del Pd, dalla segretaria di Bologna, Federica Mazzoni, al leader regionale del partito Luigi Tosiani, al sindaco Matteo Lepore. L’intervento di Schlein, in sala Giacomo Matteotti, ’Costruiamo l’alternativa per l’Italia’, toccherà diversi temi nazionali per poi arrivare a parlare di Regionali e, quindi, della sfida in Emilia-Romagna.

"L’incontro con la nostra segretaria è una delle serate più importanti della nostra festa dell’Unità. Da qui lanceremo la battaglia contro questa destra per costruire, da Bologna e dall’Emilia-Romagna, l’alternativa a questo governo", dice Mazzoni che accompagnerà Schlein nel consueto tour delle cucine con il saluto ai volontari della kermesse Pd.

"La festa è partita benissimo, le prime sere sono già sopra gli obiettivi economici che ci eravamo prefissati. Per domani (oggi, ndr), grazie all’arrivo di Elly, ci aspettiamo il pienone", dice con entusiasmo la leader dem locale. Intanto, mentre dalla Liguria arriva una buona notizia per il campo largo (il Movimento 5 Stelle ha fatto sapere che appoggerà il dem Andrea Orlando), anche in Emilia-Romagna si procede con le alleanze a sostegno del candidato per il post-Bonaccini Michele de Pascale (che sarà alla kermesse Pd in tre occasioni, il 12 per parlare di sanità). Oggi Azione annuncerà le prossime mosse, mentre è stato fissato per il 14 settembre alle 21 l’ormai famoso dibattito alla Festa dell’Unità del campo largo per l’Emilia-Romagna. Dopo giorni di trattative, è stato definito il parterre: oltre alla dem Mazzoni, Serse Soverini (Azione), Stefano Mazzetti (Italia Viva), Emily Clancy (Coalizione civica-Avs), Silvia Zamboni (Europa Verde), Silvia Panini (Volt), Michele Testoni (Demos), Francesco Bragagni (Psi) e Alessio Zini (+Europa).