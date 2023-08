Festa dell’Unità Bologna 2023, ultimo valzer al Parco Nord. Apre le danze Elly Schlein

Bologna, 4 agosto 2023 - L'ultimo valzer al Parco Nord. Il titolo dei manifesti della prossima festa dell'Unità (dal 24 agosto al 17 settembre) evoca il ballo finale nella storica location della kermesse. Nell'anno del 50esimo anniversario - la prima festa al Parco Nord si tenne nel 1973 - si chiude un'epoca. Il motivo - spiega la segretaria provinciale del Pd, Federica Mazzoni - sono i lavori del Passante, visto che "il Parco Nord come ha anticipato l'amministrazione verrà rigenerato con la piantumazione di nuovi alberi".

Ma da via Andreini, sede del Pd, resta l'entusiasmo e la speranza nel futuro, tant'è che non mancherà un grande ballo finale per salutare un luogo simbolico per il Pd e la sinistra. Ma prima della balera di addio, resteranno i soliti ingredienti della festa tra politica, dibattiti e buon cibo.

Un scatto dalla Festa dell'Unità dello scorso anno

A inaugurare la festa dem, ci sarà la segretaria Elly Schlein. Su dove traslocherà la festa, Mazzoni non dà anticipazioni: "Manterremo comunque una grande festa provinciale, all'altezza della nostra comunità, forte e coesa". Conferma il vicesegretario Pd Matteo Meogrossi: "Daremo l'ultimo grande saluto al Parco Nord. Finisce un'epoca, ma comincia il futuro. Un po' come nel 1973 quando il partito comunista italiano abbandonò la Montagnola per 'sbarcare' al Parco Nord con la festa dell'Unità".

Resta propositivo l'organizzatore storico della kermesse, Lele Roveri: "Il Parco Nord è la mia casa. Ma la nostra festa rimarrà grande. Cambierà solo la location".

Gli ospiti

Su ospiti e invitati, per ora, i vertici dem non si sbilanciano. Ma è probabile che ci saranno esponenti del potenziale campo largo (da M5s a Italia Viva e Azione). Di sicuro, all'ultimo valzer del Parco Nord, non si dimenticherà la solidarietà agli alluvionati. E i proventi di uno dei bar della Festa andrà proprio ad aiutare le popolazioni che hanno subito i danni del maltempo.