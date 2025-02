Foibe, l’amarezza degli esuli e dei familiari: “A Bologna ancora troppe porte chiuse”

Bologna, 3 febbraio 2025 – "Bisogna ricordare questi fatti storici. Alcuni comuni si impegnano molto a farlo. Ma in altri luoghi per questa giornata bastano solo una corona su un cippo e quindici minuti sul tema”. Queste le parole di Chiara Sirk, presidente del Comitato di Bologna dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (Anvgd), in vista del 10 febbraio, Giorno del Ricordo della strage delle foibe e dell’esodo di centinaia di migliaia di italiani istriani, fiumani e dalmati.

La denuncia della presidente, lei stessa figlia di esuli, è stata fatta durante la presentazione del programma degli eventi organizzati in città per, appunto il giorno del Ricordo: “Abbiamo la percezione – ha detto Sirk – per noi ci siano porte aperte, porte meno aperte e porte ancora chiuse”.

Insieme con la presidente del Consiglio comunale di Bologna, Caterina Manca e a con la vicepresidente Manuela Zuntini, Sirk ha annunciato il calendario delle diverse iniziative previste. Iniziative, che, secondo lei, potrebbero essere ancora più numerose e soprattutto ‘corali’.

"Lo dico francamente, ci piacerebbe più collaborazione – ha spiegato Sirk –. Ad esempio, nelle biblioteche non entriamo. Ne abbiamo fatto il giro, e non ce n'è una che avrebbe avuto la curiosità di chiamarci per presentare un libro, una lettura, o per organizzare qualsiasi evento”.

Anche per la proiezione di un film l’Anvgd denuncia di incontrare difficoltà: “Potrebbe esistere uno spazio per un lungometraggio nelle programmazioni, visto che l’associazione nazionale ha fatto un documentario sul ritorno di Trieste all’Italia”.

Una richiesta rimasta senza risposta per l’Anvgd secondo le parole di Sirk, che ha aggiunto di non avere instaurato "nessun tipo di contatto con alcuni comuni e con tante istituzioni culturali bolognesi”.

Il sospetto è che dopo oltre vent'anni dal varo della ricorrenza possano esserci ancora riserve 'ideologiche' nei confronti di quella pagina di storia. In ogni caso, l’organizzazione per la memoria delle vittime delle foibe è aperta al dialogo, e spera che le porte rimaste chiuse si aprirono nel futuro.

Il programma del Giorno del Ricordo in città, in ogni caso, è ricco di eventi. "Prosegue l'impegno dell'amministrazione per trasmettere la memoria storica, in questo caso la tragedia subita dai nostri connazionali giuliani e istriano-dalmati” affermano Manca e Zuntini.

A Palazzo d’Accursio, in Manica Lunga ci sarà l’esposizione dal titolo ‘Tu lascerai ogni cosa caramente più diletta’ (visitabile fino al 9 febbraio). "E’ la prima volta che questa mostra viene presentata a Bologna, speriamo che qualche scuola venga a visitarla” spiega ancora Sirk. Inoltre, altri eventi saranno organizzati anche nelle scuole dell'area metropolitana.

In più, in Assemblea legislativa regionale il 10 febbraio sarà ricordato attraverso la presentazione di lavori degli studenti dell'Ic 9 e dell'Ic 10 di Bologna.

In quell'occasione ci sarà anche la testimonianza di Giovanni Stipcevich, che fu costretto a lasciare la sua casa a Zara a 14 anni di età.

Poco dopo, tra il 14 e il 15 febbraio si fermerà invece in stazione il treno del ricordo, convoglio-museo visitabile a piccoli gruppi.