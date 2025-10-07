Bologna, Francesca Albanese cittadina onoraria: le reazioni, i dubbi a sinistra e gli attacchi della destra (e non solo)

Bologna, 7 ottobre 2025 – Non si placano le reazioni sul riconoscimento della cittadinanza onoraria di Bologna alla relatrice speciale dell’Onu Francesca Albanese con una delibera approvata ieri dalla maggioranza in Consiglio comunale, con la maggioranza compatta (25 voti favorevoli), ma anche all’interno del centrosinistra sotto le Due Torri c’è chi, come la consigliera dem Cristina Ceretti, ha votato “per rispetto e responsabilità verso la maggioranza” ma ha sperato “di sentire parole di distanza da Hamas”, esprimendo solidarietà al sindaco di Reggio Emilia, fischiato quando cita gli ostaggi israeliani e bacchettato pubblicamente da Albanese

sul palco del teatro Valli (per poi far seguire le scuse).

Il giorno dopo, il sindaco Matteo Lepore difende la scelta della cittadinanza onoraria, ai microfoni di 'Radio 24': “Albanese è "una persona che, tra le prime, ha denunciato il genocidio e anche l'economia della guerra. Cosa significa? Quelle aziende che supportando l'esercito e il Governo israeliano hanno fornito armi o supporti tecnologici. E' un punto importante - afferma il sindaco - perché se non avessimo avuto lei e altre voci, anche la società civile europea che è scesa in piazza, l'unico racconto che avremmo della follia che sta succedendo a Gaza sarebbe quello del governo Netanyhau, del governo Trump o dei Governi che sostengono unilateralmente Israele. Credo sia importante ricordare oggi cos'è successo il 7 ottobre, ma anche che quanto successo dopo ha portato a più di 70.000 morti". Detto ciò, Albanese "è una persona come tutte, ha le sue opinioni, decide di partecipare alle trasmissioni televisive e di comportarsi come crede. Ma non è vero che ha inneggiato al 7 ottobre o ad Hamas. E' una persona che ha sempre portato un punto di vista diverso da quello che i media e i Governi occidentali che sostengono Israele hanno portato avanti. E' un punto di vista diverso e come tale va rispettato", aggiunge Lepore.

Movimento 5 Stelle: “Un gesto di giustizia e coerenza”

I 5 stelle plaudono questa scelta, e respingono al mittente le critiche arrivate dai renziani. "Applaudiamo la delibera con cui il Comune di Bologna ha conferito la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese", affermano il consigliere regionale M5s Lorenzo Casadei, la coordinatrice provinciale Michela Montevecchi e la rappresentante del gruppo bolognese Adele Porcaro. "Un atto coerente con la storia e i valori della nostra città - lo giudicano i 5 stelle - Bologna sceglie ancora una volta di stare dalla parte del diritto internazionale, dei diritti umani e della pace, senza ambiguità e senza eccezioni, un riconoscimento che ribadisce la vocazione antifascista, solidale e internazionalista di Bologna".

Anche per questo, attacca l'M5s, "dispiace constatare che chi ambisce a far parte dell'area progressista riesca nell'impresa di fare più polemica delle destre definendo divisiva Albanese. Ma da chi sponsorizza il cosiddetto piano Trump, che Renzi chiama piano Blair, c'è da aspettarselo. Se questa è la loro idea di pace, allora noi siamo orgogliosi di essere della posizione opposta".

Conferire la cittadinanza ad Albanese "non è un atto divisivo - insistono i pentastellati - ma un gesto di giustizia e di coerenza. Non si celebra la singola persona, ma si riconosce il coraggio di chi continua a denunciare i crimini di guerra e le violazioni del diritto internazionale. È un messaggio che va ben oltre la sua figura".

Cavedagna (Fratelli d’Italia): “Inaccettabile per una città come Bologna”

"È vergognoso che la maggioranza di estrema sinistra che governa Bologna abbia votato per conferire la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, personaggio noto per le sue posizioni estreme – commenta Stefano Cavedagna, eurodeputato di Fratelli d'Italia –, un personaggio che abbandona uno studio televisivo alla sola citazione del nome della senatrice Segre e che ha recentemente sostenuto che 'i terroristi di Hamas vanno capiti'. Come se non bastasse ha ammonito il sindaco di Reggio Emilia dicendo che sbaglia a chiedere il rilascio degli ostaggi del 7 ottobre da parte di Hamas. Grave che questo accada il giorno prima dell'anniversario di queste atrocità terroriste ai danni di cittadini israeliani”.

Stefano Cavedagna, eurodeputato di Fratelli d'Italia

"Mentre associazioni di antagonisti vogliono scendere in Piazza Nettuno per festeggiare le atrocità dei terroristi, mentre la comunità ebraica è costretta a commemorare gli eccidi a porta chiuse, conferire la cittadinanza ad un personaggio che giustifica le azioni dei terroristi è davvero triste, davvero violento, davvero inaccettabile per una città come la nostra".

Tassinari (Forza Italia): “Scelta azzardata e poco opportuna”

Contro l'onoreficenza ad Albanese è anche Rosaria Tassinari, coordinatrice regionale di Forza Italia. In un periodo di "grande tensione internazionale", sostiene l'azzurra, e dopo le "degenerazioni violente" delle manifestazioni in Italia, "la decisione del Comune di Bologna di conferire la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese appare una scelta azzardata e poco opportuna. Albanese rappresenta una personalità estremamente divisiva, portatrice delle posizioni di una delle due parti. Bologna avrebbe dovuto compiere un gesto volto a favorire il dialogo e non ad alimentare contrapposizioni".

Rosaria Tassinari, coordinatrice regionale di Forza Italia (foto Salieri)

Per questo, sostiene Tassinari, "è una decisione simbolica ma fortemente divisiva che rischia di rendere ancora più caldo il clima interno e non aiuta né il dibattito nazionale né la ricerca di soluzioni alla crisi internazionale".

Piscolla (Radicali Italiani): “Una vergogna per Bologna”

Contrari la conferimento i Radicali Italiani. Per Bianca Piscolla, membro della Giunta nazionale di Radicali Italiani, "è inaccettabile e incommentabile dare la cittadinanza onoraria a chi ammonisce il sindaco di Reggio Emilia per aver provato a dire qualcosa sulla liberazione degli ostaggi, a chi non accetta il confronto quando si parla di 7 ottobre o addirittura di Liliana Segre. E' una vergogna per la città di Bologna. Così si rovinano le piazze nonviolente in solidarietà del popolo palestinese. Così si delegittima la causa palestinese", sostiene Piscolla.

Bianca Piscolla, dei Radicali Italiani (foto Ansa)

Parlano di "un grave errore", gli esponenti di Italia Viva. I renziani parlano di “una decisione che manda un messaggio sbagliato, per le posizioni radicali della dottoressa Albanese, soprattutto considerando le sue posizioni ambigue e ostili nei confronti di personalità come la senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah e simbolo della lotta all'antisemitismo e per le sue parole quanto meno ambigue in merito ai terroristi di Hamas e al massacro del 7 ottobre".

Secondo i vertici bolognesi di Iv, dunque, "il sindaco Lepore ha commesso un grave errore in quanto la figura della dottoressa Albanese è fortemente divisiva". Lina De Troia, Matteo Martignani, Marco Mingrone e Marco Battiato, presidenti e vicepresidenti di Iv in città e in area metropolitana, specificano di sostenere il "principio dei due Popoli, due Stati. Crediamo che i bambini di Gaza abbiano il diritto di vivere in pace esattamente come i bambini di Tel Aviv. Ci auguriamo, a differenza della dottoressa Albanese, che il piano Blair giunga a compimento perché è l'unica soluzione politica in campo in grado di portare alla pace e alla fine della sofferenza del popolo palestinese e degli ostaggi ancora in vita", concludono i renziani di Bologna.