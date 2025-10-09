Francesca Albanese e la cittadinanza di Bologna, la comunità ebraica contro. E il sindaco: ha fatto sciovoloni

Bologna, 9 ottobre 2025 – “Francesca Albanese ha raccolto questo tipo di onore, definendo i terroristi soggetti che meritano comprensione”. Così il presidente della comunità ebraica bolognese Daniele De Paz sulla delibera del consiglio comunale di Bologna di conferire la cittadinanza onoraria alla relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati.

La comunità ebraica: scelta incomprensibile

Tutto questo “lunedì”, continua De Paz, “alle porte del 7 ottobre”: “Un’ulteriore riprova del fatto che manca la volontà di mettere pace tra le persone – continua il presidente della comunità ebraica cittadina -. Noi sosteniamo che il dialogo sia l’unica via per evitare e respingere ogni azione di violenza e odio. Non percepisco in Albanese questo tipo di approccio. Facciamo fatica a comprendere questa scelta”.

In particolare, nella sua relazione al convegno ‘7 ottobre – due anni dopo’ all’Istituto Parri, De Paz si riferisce al momento in cui il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, ha chiesto la liberazione dei prigionieri israeliani oltre che “la fine del genocidio” per arrivare a un cessate il fuoco, ed è stato rimproverato dalla relatrice Onu: “Non ci dobbiamo scandalizzare se un primo cittadino arriva a domandare il rilascio degli ostaggi”, commenta De Paz.

Il sindaco: ha fatto scivoloni

Scivolone che non è stato apprezzato neanche dal sindaco Matteo Lepore: “Avevamo annunciato il conferimento della cittadinanza onoraria ad Albanese già nelle ore precedenti a quando lei è andata a ritirare il Tricolore a Reggio Emilia, possiamo dire che evidentemente è sembrata una figura arrogante”. E che “forse non si è gestita benissimo negli ultimi giorni”, ha commentato il sindaco. Un’onorificenza concessa “perché senza la voce di Albanese, insieme alla mobilitazione delle piazze della società civile europea, e ai palestinesi, noi oggi avremo un unico racconto di cosa è successo a Gaza”, conclude Lepore.

L’accordo di pace

Invece, tornando a quando affermato da De Paz, oggi è stata anche la giornata della firma dell’accordo di pace tra Hamas e Israele. “Un primo tassello verso una pace in quei territori”, secondo il presidente della comunità ebraica bolognese. “Stiamo partecipando a un momento storico che tutti aspettavamo con ansia – prosegue De Paz -, ma siamo preoccupati per la condizione sociale delle comunità ebraiche: il clima d’odio e di violenza nelle città deve fermarsi”.

Un traguardo che “offre la possibilità di una concreta rivalutazione dei toni”, anche se l’accordo è tutt’altro “completo”, secondo De Paz. Ma è “positivo il fatto che si posizioni in un’ottica di blocco della guerra e di rientro dei prigionieri israeliani nelle proprie case”, conclude.