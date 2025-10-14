Cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, la vicesindaca Emily Clancy: “L’attaccano perché donna”

Bologna, 14 ottobre 2025 - “È probabile che l’attacco a Francesca Albanese sia molto più violento anche in quanto donna”. L’affermazione è della vicesindaca di Bologna, Emily Clancy, che ha proposto l’attribuzione della cittadinanza onoraria alla relatrice Onu per la Palestina, fatta oggetto di molte critiche per alcune affermazioni controverse e dopo l’’incidente’ andato scena a Reggio Emilia per la consegna del Tricolore da parte del sindaco.

La giurista Francesca Albanese, relatrice speciale all'Onu per la Palestina e i Territori occupati

Le ragioni della proposta

“Io credo che il suo lavoro istituzionalmente vada davvero sostenuto. Non la vedo come una voce isolata, ci sono tantissime voci autorevoli che parlano di come ci sia un genocidio in corso in Palestina, ormai è una tesi suffragata da molte voci autorevoli - dichiara la vicesindaca -. La cittadinanza onoraria Francesca Albanese, l’ho proposta io al Consiglio comunale, quindi naturalmente ci credo molto“.

Dopo le tante polemiche seguite alla proposta di cittadinanza alla relatrice Onu, alla domanda se il Pd stia prendendo tempo, Clancy risponde sicura: “Non mi risultano problemi dal gruppo Pd che ha espresso il suo voto a sostegno della mozione di cittadinanza, così come è stato presente in un incontro con Francesca Albanese. La cittadinanza onoraria è stata una proposta per sostenere istituzionalmente il suo lavoro e su questo vorrei soffermarmi, perché quando massimi esponenti di democrazie mondiali attaccano l’organizzazione delle Nazioni Unite o attaccano i suoi relatori e le sue relatrici stanno attaccando il costrutto sociale che ci tiene assieme”.

I dubbiosi

“Sarei più cauta perché penso che il compito di un primo cittadino sia unire e non dividere — ha sottolineato Elisabetta Gualmini, europarlamentare dem ed ex vicepresidente della Regione Emilia-Romagna —. Francesca Albanese, comunque la si pensi, è una figura molto polarizzante e divisiva. Il punto non è la condanna degli stermini in corso a Gaza, sulla quale cui siamo tutti d’accordo, ma l’estrema radicalizzazione della politica, dei toni, dei gesti anche”.

"Ormai il consiglio comunale ha votato. Per quanto mi riguarda non condivido tanti aspetti delle posizioni di Francesca Albanese, ma credo che ora si debba guardare avanti", la dichiarazione di Andrea De Maria, deputato Pd.

I contrari

La delibera è passata con 25 voti a favore, compreso quello de sindaco Lepore e nove contrari, è stata attaccata duramente dal centrodestra. “Una vergogna”, per il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami. “Dopo che ha mostrato il suo disprezzo verso gli ostaggi israeliani, è arrivata ad attaccare le forze dell’ordine. Come sempre la sinistra bolognese fa da capofila per le scelte più sbagliate da fare”.

Critico anche anche Davide Bergamini, coordinatore provinciale della Lega a Bologna: “Assurdo e vergognoso che il comune di Bologna abbia dato la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese”.

Motivo di rottura

Mauro Felicori, ex assessore regionale alla Cultura, ‘molla’ Isabella Conti. E dichiara chiusa l’esperienza della lista ‘Anche tu Conti’ a Bologna, dopo aver già dato l’addio nei mesi scorsi a Italia Viva. “Con il voto a favore della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese - scrive sui social Felicori - secondo me si chiude, e senza gloria, l’esperienza della lista ‘Anche tu Conti’ al Comune di Bologna”.