Francesca Albanese, sì alla cittadinanza onoraria di Bologna. L’opposizione insorge: “È divisiva”

Bologna, 6 ottobre 2025 – Senza troppe sorprese, ma comunque con qualche battibecco tra opposizioni e un po’ di scontento nel Pd, è stata approvata in Consiglio comunale la delibera che conferisce la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, come proposto dal sindaco Matteo Lepore alla luce dell’incontro seguitissimo negli spazi di Labás con la Relatrice Speciale dell’Onu sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967.

Con 25 voti favorevoli, a dimostrazione della compattezza della maggioranza nonostante il quasi dietrofront di Cristina Ceretti, e nove contrari, infatti, è stata approvata l’onorificenza ad Albanese, che già nei giorni scorsi aveva ottenuto quella di Marzabotto su volontà della sindaca Valentina Cuppi. Il riconoscimento sotto le Due Torri è frutto di un ordine del giorno presentato da Coalizione Civica, che con il capogruppo Detjon Begaj presenta la delibera: “Dobbiamo scegliere da che parte stare, da quella giusta della storia, dalla parte del popolo palestinese e di un funzionario Onu che ha fatto il suo lavoro di denuncia del genocidio”.

I dubbi della dem Cristina Ceretti

E se la maggioranza alza la mano senza esitazioni, la consigliera Ceretti si prende un momento per riflettere: “Il mio voto non è scontato o facile ed è dato per rispetto e responsabilità verso la maggioranza e anche perché ai contenuti di questa delibera credo fermamente”. Ma, confessa la consigliera dem, “ho sperato che il sindaco Matteo Lepore, alla luce di alcuni atteggiamenti e parole di Albanese nelle ultime settimane, si prendesse un po’ di tempo prima di portare in aula questo atto. Esprimo solidarietà al sindaco di Reggio Emilia, una caduta di stile”.

E in più, “ho sperato di sentire da Albanese, quando è venuta qui, parole nette di distanza da Hamas. Bene, invece, le parole chiare del sindaco rispetto alla manifestazione indetta domani (oggi, ndr): un orrore”. E in questo scenario di tensioni, si avverte le forte la necessità di “abbassare i toni e di non polarizzare. Per questo mi dispiace anche che la minoranza proclami il dialogo, ma alzi i toni dello scontro – chiude –. Sarebbe bello che questa maggioranza, senza fretta, si impegnasse per lo stesso riconoscimento anche al cardinale Pizzaballa”.

L’opposizione: atto estremista

Il centrodestra si schiera contro, perché la figura della Relatrice Speciale “è fortemente divisiva – spiega Francesca Scarano, capogruppo di FdI –. Questo è un atto voluto dalla sinistra più estremista e pericolosa”.

Una decisione “vergognosa per un personaggio che abbandona uno studio televisivo alla sola citazione del nome della senatrice Segre”, tuona l’europarlamentare meloniano Stefano Cavedagna. Sull’episodio di due sere fa a ‘In Onda’ di La7, il sindaco Lepore non ha nulla da dire: “Non ero lì, ma non commento chi si alza dagli studi televisivi”.

Per il capogruppo della Lega Matteo Di Benedetto, così “si alimentano conflittualità e polarizzazione. A Bologna c’è un ritorno di antisemitismo: ci sono frange naziste nei movimenti pro Pal e abbiamo sentito cori per la cancellazione di Israele”. Insomma, “la cittadinanza non dovrebbe nascere da una contrapposizione – riflette Samuela Quercioli di Bologna Ci Piace –, ma da un sentire comune. Conferirla a una figura che ha espresso posizioni ambigue impone una riflessione profonda”. E per Gian Marco De Biase (Al centro Bologna) l’onorificenza è “fuori luogo nella norma e nella sostanza”.