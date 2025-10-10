Francesca Albanese, lo stop di De Maria: "Non condivido molte sue posizioni. Ora Bologna sia città per la pace"

Bologna, 10 ottobre 2025 – "Ormai il consiglio comunale ha votato. Per quanto mi riguarda non condivido tanti aspetti delle posizioni di Francesca Albanese, ma credo che ora si debba guardare avanti". Andrea De Maria, deputato Pd, torna sul tema – molto dibattuto – della cittadinanza onoraria alla relatrice Onu sui Territori Palestinesi occupati, questione che sta spaccando la sinistra. E pure il Pd.

È stato un errore dare ad Albanese la cittadinanza onoraria?

"È una decisione già assunta. Capisco le ragioni di chi ha votato per la cittadinanza onoraria, come segnale di sostegno al riconoscimento del diritto al popolo palestinese a vivere in un proprio Stato. Io non condivido molte sue posizioni, ma ora l’importante è che Bologna svolga il suo ruolo di città di pace. Questo è un obiettivo che perseguiamo da tempo, penso ai campi di pace che facevamo a Marzabotto con giovani israeliani e palestinesi".

Lepore non ha mai nascosto le sue posizioni politiche, basti pensare alla bandiera palestinese esposta a Palazzo d’Accursio. Lei come la vede?

"La grande mobilitazione a Bologna e nel Paese contro l’azione criminale del governo di destra israeliano a Gaza è una grande risorsa della democrazia. È molto importante perché esercita una pressione dal basso. Ed è giusto che un Comune con la storia di Bologna sostenga quel movimento".

Nel Pd esponenti dell’area riformista, da Elisabetta Gualmini a Sandra Zampa, considerano Albanese "divisiva". Lombardo (Azione) parla di consiglio comunale trasformato in aula studentesca. Che cosa ne pensa?

"Sono considerazioni che hanno un senso. Comunque il Consiglio comunale ha assunto una decisione che è nelle sue prerogative. Ora guardiamo avanti".

Fa discutere anche la mozione del Coordinamento Appennino bolognese cittadini contro la guerra per un passaggio su Hamas, firmata anche dal braccio destro di Elly Schlein Igor Taruffi (che si è scusato)...

"Taruffi ha chiarito tutto nel modo migliore. Nel merito non possono esserci ambiguità su Hamas. Quando sento lo slogan ’Palestina libera dal fiume al mare’ invito a pensare che così si contesta il diritto all’ esistenza dello Stato di Israele. Noi ci battiamo per due popoli e due Stati. Hamas è una organizzazione terroristica che vuole la distruzione dello Stato di Israele. Chiedere, come è giusto fare, che il nostro governo riconosca lo stato di Palestina significa sostenere la prospettiva dei due popoli e due Stati".

Come giudica gli atti violenti di questi ultimi giorni?

"Chi usa la violenza, chi si scontra con le forze dell’ordine (che vanno ringraziate), chi assume posizioni antisemite va isolato. Un grande movimento per la pace è incompatibile con ogni forma di violenza. Invito tutti a non sottovalutare queste derive che vanno contrastate senza ambiguità. Noi del Pd in città lo abbiamo fatto".

Come legge questa grande mobilitazione per Gaza?

"Un fatto straordinario e di grande valore. Quando il centrodestra utilizza la violenza di una minoranza per criminalizzare un grande movimento, per tanti versi spontaneo, non solo dimostra un approccio strumentale ma non fa il bene della nostra democrazia".

Le divisioni nel centrosinistra su Albanese possono avere ripercussioni sulle Comunali 2027 in cui Lepore punta al bis?

"Non vedo perché. Lepore e la sua squadra stanno facendo molto bene nel governo della città. E vedo che nel centrosinistra le condizioni di un’alleanza larga, che guarda anche al centro e al civismo, ci sono tutte".

Nell’area Bonaccini, invece, c’è una spaccatura. Zampa ha già lasciato Energia popolare…

"C’è chi ha preso altre strade, una scelta che non condivido, ma che è legittima e rispetto. Per quanto mi riguarda, e riguarda tante e tanti, continua il lavoro che abbiamo impostato e che Bonaccini sta guidando. Siamo un’area politica, non una corrente, che lavora per l’unità del partito. Ci siamo per costruire un’alternativa alla destra capace di vincere nel 2027 e poi di governare".