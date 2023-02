Bologna, Francesca Scarano e l’addio alla Lega: “Scelta sofferta, ma voglio far politica come piace a me”

Francesca Scarano lascia la Lega: "E' stata la mia casa per anni"

Bologna, 16 febbraio 2023 – Francesca Scarano, da ieri ex capogruppo della Lega in Comune, spiega il suo addio al Carroccio, “che è stata la mia casa per più di dodici anni”. Una scelta “sofferta, meditata a lungo, ma inevitabile”.

“Nessun dissapore, nessun litigio e nessun rancore”, assicura la Scarano, che in consiglio comunale dà ora vita al gruppo Misto. Ma la voglia di “fare politica nel modo in cui ho sempre creduto, vicino ai cittadini, lontano da singolarismi, egocentrismi e autoreferenzialità che ormai anche nella Lega sono purtroppo diventati una costante”.

Per fare politica bene, spiega la Scarano, “servono serenità, lavoro di squadra, approfondimenti sui temi che si trattano, visione di prospettiva. Senza, si va poco lontano. Specie in città come Bologna, per noi ancora ostica”.

Nella Lega, invece, “prevalgono ormai polemiche di corto respiro, con slogan utili solo a finire sui giornali il giorno dopo o a conquistare qualche like in più. Non è questa la politica in cui credo”.

La Scarano continuerà a fare politica come esponente “di un centrodestra liberale, con la serenità che non avevo più, non sentendomi più sostenuta dal mio partito in molte delle battaglie intraprese in Comune, che ritenevo vincenti nel medio-lungo periodo”.

Quanto ai rapporti con il Pd e il centrosinistra che governa la città, difficile pensare a punti di contatto su singoli atti: "Con questa maggioranza – spiega la Scarano - vedo poco margine di dialogo e di collaborazione”.